Una espectacular película de terror recrea uno de los máximos mitos del género

"Eight for silver" también es conocida con el título "The Cursed". Su estreno oficial en cines de Estados Unidos fue en 2022. (HBO Max)

El inicio de Eight for Silver muestra una intención de los realizadores de aportar más que momentos de terror para contar su historia. Un misterioso evento que ocurre durante la Primera Guerra Mundial, cuando un herido llega al hospital de campaña y el médico descubre que entre las balas en su cuerpo hay una de plata cuya fabricación no corresponde con la del enemigo. La historia retrocede entonces treinta y cinco años atrás, cuando un hacendado, Seamus Laurent, en la Francia Rural se enfrenta a un grupo de gitanos rumanos que le disputan un territorio. Este señor y sus hombres terminan masacrando a los gitanos no sin antes recibir una maldición por parte de una anciana de la comunidad.

En estas dos escenas aparecen dos elementos inquietantes. La bala de plata es una, y una extraña dentadura de lobo plateada es la otra. Dicha dentadura es usada por los gitanos como protección. Luego de esa matanza, los habitantes del pueblo y los dos pequeños hijos de Sean Laurent comienzan a tener pesadillas, presagio de que la anunciada maldición tal vez haya empezado a cumplirse. Aunque la película tiene un inicio sangriento, es a partir de la mitad que comienza el verdadero baño de sangre.

El film aborda la mitología de la licantropía con un giro particular. (HBO Max)

Eight for Silver se estrenó en el Festival Sundance en el año 2021 pero llegó a los cines al año siguiente. Qué se haya proyectado primero en un festival de cine independiente indica la singularidad de la película y su deseo de reelaborar uno de los mitos del género de terror. El director y guionista Sean Ellis tuvo como referente al clásico de la Universal El hombre lobo (1941) protagonizado por Lon Chaney Jr. pero quiso volver al mismo tiempo a cuentos folclóricos europeos que dieron origen a la mitología cinematográfica. Entre ambas cosas se arma la historia.

Le alcanza una primera media hora atrapante a Eight for Silver para ganarse el corazón de los seguidores del terror, aunque luego la historia elija un rumbo menos sofisticado. Hay varias escenas impactantes que muestran las enormes posibilidades que la licantropía le da al cine de horror desde hace un siglo. También hay tiempo para homenajear al maestro del género John Carpenter y un momento que recuerda a varios clásicos de los hombres lobo en el cine.

Disponible en HBO Max.

