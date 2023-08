Un escalofriante tráiler presenta a “La otra chica negra”, la próxima serie de Star+ cargada de suspenso

Lo peor que te puede pasar en el trabajo no es solo quedarte hasta tarde: es que tu vida corra peligro por ello. Nella Rogers comienza a experimentar situaciones siniestras tras la llegada de una nueva compañera de oficina en Wagner Books. (Star Plus)

Paranoia o realidad. La protagonista de La otra chica negra (The Other Black Girl) se encuentra atrapada en este dilema cuando deja de ser la única mujer afroamericana en su espacio de trabajo. Con Rashida Jones como productora ejecutiva, la serie que se estrenará vía Star+ para América Latina es una adaptación de una novela publicada en 2021. El thriller psicológico apunta los reflectores al talento de Sinclair Daniel y Ashleigh Murray en los roles estelares.

Este relato sigue a Nella Rogers (Daniel), asistente editorial en una compañía neoyorquina. No disfruta su empleo, pues está cansada de ser manipulada y marginada como la única empleada negra en Wagner Books. Por ese motivo, se emociona cuando llega Hazel-May McCall como su nueva compañera. Contrario a sus pronósticos, Nella no encuentra complicidad con esta persona; sino, todo lo opuesto.

Póster oficial de "La otra chica negra", producción de Hulu que será distribuida en Latinoamérica por Star Plus. (Star+)

Rogers recibe la noticia de un ascenso, pero comienza a notar comportamientos extraños. Alguien parece estar vigilandola y también empieza a recibir notas. “Deja Wagner ahora mismo”, se lee en uno de los papeles. Para complicar la situación, Nella siente una atmósfera siniestra, con visiones y experiencias aterradoras en la oficina, que la llevan a cuestionar su cordura.

La ficción presenta a Brittany Adebumola, Hunter Parrish, Bellamy Young, Eric McCormack y Garcelle Beauvais como integrantes del reparto. Jordan Reddout y Gus Hickey son co-showrunners en la adaptación del best-seller escrito por Zakiya Dalila Harris que se ha dividido en 10 episodios para el medio visual.

El enigmático personaje de Ashleigh Murray se vuelve una pesadilla para la protagonista. (Star+)

“Ayudar a adaptar The Other Black Girl para la televisión es el reto creativo más grande que he asumido. Pero también fue el más satisfactorio, pues me permitió ver todas las formas en que mi idea original no solo podría expandirse, sino re-imaginarse para este formato”, expresó la autora para EW.

Sinclair Daniel ya tiene experiencia con el género de terror. Previamente, ingresó a la franquicia de La noche del demonio con el rol de Chris Winslow en La puerta roja, la más reciente película de la saga de miedo. Por otro lado, Ashleigh Murray es reconocida por su personaje Josie McCoy en la serie Riverdale.

La otra chica negra se estrenará en Star+ el 13 de septiembre.

