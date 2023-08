“Mision imposible 7″: los secretos de la historia compartidos por su director

La Entidad es semejante a una realidad que se desarrolla entre nosotros. Mira cómo se creó la IA que se ve en el film. (Paramount)

Alerta de spoilers. La séptima película en la franquicia Misión imposible llegó a los cines hace un mes y presentó una nueva aventura para el agente Ethan Hunt. Con infaltables acrobacias, persecuciones automovilísticas y más secuencias de acción, el más reciente film de Tom Cruise no dejó insatisfechos a los fanáticos de la saga que continúa vigente desde 1996. Bajo la dirección de Christopher McQuarrie, Misión imposible: sentencia mortal - parte 1 suma más de 500 millones de dólares en recaudación internacional y además ostenta un 96% de calificaciones positivas en Rotten Tomatoes.

En conversación con Empire Magazine, el realizador dio a conocer algunos secretos y curiosidades sobre el largometraje que enfrenta al protagonista con una poderosa IA y con un villano que marcó su pasado.

Christopher McQuarrie co-escribió el guión de la película junto con Erik Jendresen. (Paramount Pictures)

El origen de la Entidad

¿Cómo elegir a la siguiente amenaza mundial que enfrentaría Hunt? Para el cineasta, poner a la Entidad en escena reflejaba la incertidumbre sobre los alcances de la inteligencia artificial en la vida real. “Quería hablar de lo que me parecía una creciente ansiedad comunitaria. Ese fue realmente el comienzo de Dead Reckoning”, indicó.

Por otro lado, en la escena en que se describe cuál es el peligro que supone el control de la Entidad, se pidió a Charles Parnell que ejecutara la presentación como si narrara una historia de miedo. el propósito de McQuarrie fue darle un tono sobrenatural para diferenciarla de otras IAs del cine como HAL o Skynet: “Le dije, no me cuentes algo sobre tecnología, cuéntamelo como si fuese una historia de fantasmas”.

Hayley Atwell es la nueva aliada de Tom Cruise en 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1'. (Paramount Pictures)

Los sentidos en “Misión imposible”

Por otro lado, la representación visual de la Entidad fue revisada luego de que los asistentes a una proyección de prueba hicieran una comparación con el Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos. Ello se debía a que, originalmente, el círculo de la IA era rojo. El color se modificó a azul para el producto final.

Pero no fue el único cambio. Edgar Wright, colega de McQuarrie, sugirió insertar un elemento sonoro para marcar la presencia de la Entidad. Este marcador fue añadido a la mezcla “bastante tarde”, refirió el director.

Según el film, "La Entidad" es una IA capaz de infiltrarse en las redes de inteligencia globales. (Paramount)

Otro dato curioso es que en la explosión del puente, momento previo al clímax de la película, se insertó el sonido de fuegos artificiales. Esa fue una idea de Tom Cruise para que el estallido fuese satisfactorio al oído.

El destino de Ilsa

En cuanto al desarrollo de la historia, había un villano adicional a Gabriel (Esai Morales) y su asociación con la Entidad. Esta figura, denominada “El Fantasma”, fue eliminada pues involuntariamente traía a la memoria a un personaje de The Usual Suspects, título también dirigido por Christopher McQuarrie.

Los creadores de "Misión Imposible" no querían que el personaje de Ilsa se convirtiera solamente en un interés romántico de Ethan. (Paramount Pictures)

Sentencia final-parte 1 marca la despedida de Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). El trágico fin comenzó a discutirse en el set de Top Gun y la presión estaba en darle un cierre emotivo pero sin diluir el carácter complejo de la mercenaria que ingresó a la franquicia en Rogue Nation. “Su muerte para salvar a Grace, una persona a la que apenas conocía, fue enormemente importante y surgió orgánicamente de la historia”, expresó el director a Empire.

Grace, el personaje que interpreta Hayley Atwell, es el nuevo talento que acepta “la decisión” y se integra al IMF. El director y escritor del film ya tenía en mente varios parámetros para lo que buscaba en la trama. “Ella no debía haber sido entrenada como espía. Era vital que tuviese habilidades, pero que fuesen únicas a ella y excelentes”, apuntó. Así es que comenzaron a investigar el mundo de los carteristas expertos. “Ella no conduce bien, no es la mejor luchadora. Pero ella puede pelear y está dispuesta a pelear. Quieres ver todo ese potencial”, detalló McQuarrie.

La próxima entrega de Misión Imposible se estrenará en cines en junio del 2024.

