“Háblame”: lo que se sabe sobre una posible secuela de la película más aterradora del año

:Mia (Sophie Wilde) ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. (A24)

Luego de que la película de terror Háblame captara la atención de la famosa casa productora A24 en el Festival de Sundance, la historia dirigida por Danny y Michael Philippou inició su recorrido por los cines del mundo con merecido éxito. Tras su estreno a finales de julio, la perturbadora experiencia de una joven que logra conectar con espíritus del más allá a través de una mano embalsamada se perfila como el siguiente fenómeno en el género de horror. La taquilla le sonríe, pues en su primer fin de semana recaudó 10 millones de dólares, el doble de lo que se había pronosticado.

Con tal resultado económico y con comentarios positivos de la crítica, ¿comienza a vislumbrarse una futura secuela? Por el momento, los directores parecen más que entusiasmados por esa posibilidad.

Los gemelos Philippou son conocidos por su canal de YouTube RackaRacka, un proyecto que iniciaron en 2013. (A24)

El futuro de “Háblame”

El film cuenta la historia de Mia (Sophie Wilde), una joven que cae en depresión tras la misteriosa muerte de su madre. Mientras intenta superar el duelo, acude a una fiesta con un grupo de adolescentes que encuentra diversión en un objeto aparentemente maldito. El ritual consta en sostener la mano y permitir que algún espíritu convocado tome posesión del jugador. Una vez que Mia pasa por esa experiencia, queda intrigada por la conexión con el mundo de los muertos. Esa insasiable curiosidad la llevará al más profundo de los tormentos.

En recientes entrevistas, Danny Philippou ha expresado su entusiasmo por expandir el universo de Háblame, mencionando que, si se le presentara la oportunidad, no dudaría en embarcarse en una segunda entrega.

A pesar de ser una película de terror, "Háblame" es en esencia una tragedia. (A24)

“Si A24 viniera y me dijera ‘nos gustaría una secuela‘, yo no sería capaz de resistirme. Quiero tanto grabarla”, respondió en The Hollywood Reporter. Su hermano agregó las posibles preguntas que ampliarían el thriller. ¿Seguiría la historia centrada en Mia y los personajes ya conocidos, o se exploraría una nueva trama en un rincón diferente del mundo?

Como el largometraje tiene un final abierto, la opción de darle continuidad a la trama había sido considerada por la dupla de youtubers desde antes de su lanzamiento al público. Los Philippou han mencionado la existencia de una ‘biblia’ de producción que elaboraron como material de referencia mientras alistaban el proyecto. Ahí construyeron la mitología alrededor de la mano maldita, cómo funciona, de dónde salió, entre otros datos.

Según datos de la taquilla, la recaudación de "Háblame" le dio a A24 su mejor estreno desde "Midsommar". (A24)

“Mientras escribíamos la primera película, era imposible no escribir escenas para una segunda. Hay tantas de ellas. La mitología es tan amplia que si A24 nos da la oportunidad, creo que saltaríamos a ella sin poder negarnos”, reitera Danny.

Por el momento, lo que sí está filmado es una especie de precuela con las secuencias de los personajes de Duckett y Cole. Su terrible vivencia paranormal se muestra brevemente en pantalla como preludio del argumento principal. “Nosotros en realidad ya grabamos contenido completo de Duckett. Todo se cuenta desde la perspectiva de los móviles y las redes sociales. Quizá más adelante podamos estrenarla”, puntualizó.

