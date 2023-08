Uma Thurman y Mawya Hawke juntas en el cine por primera vez: madre e hija se unen en thriller

"The Killer Room" mostrará por primera vez a Uma Thurman y Mawya Hawke juntas en la gran pantalla. (Shout Studios)

Las carismáticas Uma Thurman y Mawya Hawke actuarán por primera vez juntas en una película. Las actrices, que son madre e hija en la vida real, llegarán próximamente al cine con The Kill Room, un thriller de comedia que no solo tiene a la recordada estrella de Kill Bill como protagonista, sino también al veterano Samuel L. Jackson y Joe Manganiello. EW publicó en exclusiva el primer trailer oficial del film, que fue adquirido por la empresa Shout Studios tras hacerse con los derechos de distribución.

Te puede interesar: “Oppenheimer” arrasa en su segundo fin de semana: nuevo récord para Christopher Nolan

Dirigida por Nicol Paone (Friendsgiving) y con guion de Jonathan Jacobson, el largometraje narra la historia de una comerciante de arte (Thurman) que se asocia con un sicario (Manganiello) y su jefe (Jackson) en una operación de lavado de dinero. Sin embargo, un giro inesperado convierte al asesino en una sensación del momento, lo que obliga a todos los involucrados a cambiar su manera de actuar entre dos grandes mundos: el del arte y la criminalidad.

Samuel L. Jackson no actuaba con Uma Thurman desde "Pulp Fiction". (Shout Studios)

La galería de Patrice en Nueva York enfrenta problemas financieros, así que ella, junto con Gordon y Reggie, decide blanquear dinero para la mafia usando el mundo del arte. Reggie, encargado de crear pinturas para legitimar las transacciones, basa su arte en sus verdaderos asesinatos, convirtiéndose inesperadamente en una sensación vanguardista en la escena artística conocida como El Hombre de la Bolsa, algo que atrae más atención de la deseada.

Te puede interesar: “Háblame”: la joya de terror del año y una calificación de la crítica casi perfecta

El reparto se completa con otros actores como Debi Mazar, Dree Hemingway, Amy Keum y Candy Buckley, entre otros. Yale Productions, conocida por producir recientemente el horror independiente The Wrath of Becky, estuvo detrás de The Kill Room, en colaboración con varios estudios y productoras.

Joe Manganiello interpreta a un brutal asesino en "The Killer Room". (Shout Studios)

Mawya Hawke junto a sus padres en el cine

Mawya alcanzó bastante popularidad gracias a su actuación en la serie de Netflix, Stranger Things, y este proyecto demuestra que ha sabido mantenerse en medio de la escena. Si bien actuará por primera vez con su mamá, este no será el único proyecto en el que podrá trabajar junto a uno de sus progenitores, pues la actriz también ha grabado con su padre Ethan Hawke para una próxima película biográfica titulada Wildcat, basada en la vida del novelista Flannery O’Connor.

Te puede interesar: “Mansión embrujada” es un genuino homenaje al mundo Disney

Asimismo, Samuel L. Jackson y Uma Thurman volverán a estar en un mismo largometraje tras más de 20 años. La última vez fue en Tiempos Violentos (Pulp Fiction), donde estuvieron dirigidos por el reconocido Quentin Tarantino. Sin embargo, en aquella ocasión sus personajes jamás cruzaron sus caminos, a diferencia de este nuevo film, donde estarán cara a cara.

Uma Thurman volverá a cines este 2023 con "The Killer Room". (Shout Studios)

The Kill Room llegará a cines de Estados Unidos el próximo 29 de septiembre.

Seguir leyendo: