Robert Pattinson fue clave para la realización de “Oppenheimer” y Nolan explica por qué

El físico J Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica.

Tras su estreno mundial, Oppenheimer cosecha elogios de la crítica y los aficionados al cine como una de las mejores obras en la carrera de Christopher Nolan. El ambicioso proyecto explora los dilemas en el llamado ‘padre de la bomba atómica’ tras el descubrimiento que marcó la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, el laureado director reveló que la idea de desarrollar esta película tuvo una fuerte influencia de Robert Pattinson, actor con el que trabajó en Tenet hace tres años.

En una entrevista con la periodista Tara Hitchcock, el cineasta británico compartió: “Rob [Pattinson] y yo, a raíz de Tenet, donde mencionamos a Oppenheimer, escribimos una cosa sobre este increíble momento en el que este hombre y los científicos del Proyecto Manhattan no pueden descartar por completo la posibilidad de que, al activar ese primer artefacto, el primer dispositivo atómico, pudiesen desencadenar la reacción en cadena que destruiría el mundo”.

Christopher Nolan en un evento de prensa previo al estreno de "Oppenheimer" en París. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Esta reflexión, aunque profunda y perturbadora, no habría llevado a Nolan a realizar el largometraje histórico si no hubiera sido por un presente particularmente significativo del protagonista de Batman. “Como regalo de despedida, me dio un libro de discursos de Oppenheimer de la década de los 50, donde puedes leer a estos grandes intelectos tratando de lidiar con las enormes consecuencias de haber cambiado la vida para siempre, para todos nosotros”, reveló Nolan.

El texto, que contiene discursos de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico detrás del Proyecto Manhattan, iluminó al director y guionista sobre la magnitud del dilema moral y ético que enfrentaron estos científicos. La idea de que un grupo de personas pudiera tener en sus manos el poder de destruir el mundo, y las repercusiones de sus acciones, llamó la atención de Nolan y lo condujo a explorar este tema en su siguiente film.

Cillian Murphy en una escena de "Oppenheimer". (Universal Pictures vía AP)

Aunque Pattinson no fue parte del elenco de este proyecto, la anécdota es un testimonio de cómo un cineasta puede hallar motivación e inspiración en las interacciones cotidianas. Una conversación o un regalo puede sembrar la semilla que tiempo después se convierta en una pieza audiovisual.

Oppenheimer, ya en salas de cine, promete ser una profunda reflexión sobre la ciencia, la ética y la responsabilidad humana. Su elenco elenco estelar incluye a Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, entre otros. El largometraje tiene casi tres horas de duración y es aplaudida por la crítica debido a la cuidada estética visual que caracteriza a la filmografía de su creador.

