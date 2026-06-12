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La familia Ingalls renace para una nueva generación en La casa de la pradera

La serie, que estrena el 9 de julio de 2026, propone una visión más amplia de la vida en la frontera estadounidense

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Basado en la serie de libros de Laura Ingalls titulada "Little House", esta serie dramática gira alrededor de las aventuras de la familia Ingalls alrededor de 1870.

Netflix reaviva la nostalgia con el regreso de un clásico atemporal. La casa de la pradera, adaptación moderna de los libros de Laura Ingalls Wilder, se estrena el 9 de julio de 2026 con una propuesta renovada y una mirada inclusiva sobre la historia de la frontera estadounidense. Dirigida por Rebecca Sonnenshine, la serie busca conmover a nuevas y viejas audiencias a través de una interpretación actualizada de las aventuras, desafíos y sueños de la familia Ingalls, pioneros rurales cuyos valores y conflictos mantienen su vigencia.

Nuevos actores para una historia clásica

En esta nueva adaptación, un elenco completamente renovado da vida a los personajes emblemáticos. Alice Halsey interpreta a Laura Ingalls, la joven narradora de espíritu libre que conduce al espectador en los primeros pasos del asentamiento familiar en Kansas. Junto a ella, Luke Bracey asume el papel de Charles Pa Ingalls, el padre perseverante y motor de la trama. Crosby Fitzgerald y Skywalker Hughes representan a Caroline Ma y Mary Ingalls, respectivamente. El reparto se completa con Warren Christie como John Edwards, Jocko Sims como el doctor George Tann y la familia osage compuesta por Meegwun Fairbrother, Alyssa Wapanatâhk y Wren Zhawenim Gotts, quienes aportan perspectivas nunca antes exploradas en la saga televisiva.

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Este cambio de actores marca un distanciamiento respecto a la serie de los años setenta, en la que Michael Landon y Melissa Gilbert se convirtieron en figuras icónicas de la televisión estadounidense. Mientras que aquella versión alcanzó más de 16 millones de espectadores por episodio, la propuesta de Netflix busca reinterpretar la pradera desde una sensibilidad contemporánea y una mayor profundidad emocional, de acuerdo con el compromiso manifestado por Jinny Howe, vicepresidenta del área de series de la plataforma.

La frontera narrada desde diversas perspectivas

Aunque el eje central sigue siendo la experiencia de los Ingalls en su búsqueda de una vida mejor, la nueva serie amplía su enfoque para incluir la voz de la comunidad osage, habitantes originarios de la región mucho antes de la llegada de los colonos. Los personajes de White Sun, William Mitchell y Good Eagle, una familia osage creada especialmente para esta adaptación, encarnan el esfuerzo por contar la frontera desde dos realidades opuestas: la aspiración de los pioneros y el impacto que ese proceso provocó en los pueblos indígenas.

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Para alcanzar una representación respetuosa y completa, Netflix contó con la asesoría de Julie O’Keefe, consultora osage, y del académico Robert Warrior, profesor en la Universidad de Kansas. Artesanos de la Nación Osage confeccionaron más de mil objetos de utilería, lo que garantiza autenticidad visual y una reconstrucción cultural consciente. Según O’Keefe, el objetivo fundamental estuvo claro desde el inicio: “Si vas a contar la historia, entonces necesitas contar ambos lados”.

En el episodio sobre la malaria, médicos como George Tann, personaje inspirado en figuras reales, muestran la complejidad y diversidad social de la frontera, equilibrando la visión tradicional centrada solo en los pioneros.

Imágenes oficiales de "La casa de la pradera", el reboot de "La Familia Ingalls" en Netflix
Imágenes oficiales de "La casa de la pradera", el reboot de "La Familia Ingalls" en Netflix (Créditos: Netflix Tudum)

Legado, impacto y retos de la familia Ingalls

La versión original de La familia Ingalls, emitida entre 1974 y 1983, dejó una marca profunda en la cultura popular y ayudó a definir la imagen de la vida rural estadounidense durante décadas. El personaje de Charles Ingalls, interpretado por Michael Landon, fue reconocido como uno de los padres televisivos más emblemáticos, mientras que figuras como Nellie Oleson se mantienen en la memoria del público como ejemplos de carácter y antagonismo.

Hoy en día, Melissa Gilbert, quien interpretó a la primera Laura, destaca el compromiso social de la serie original, que abordó temas tan actuales como la recesión, igualdad de derechos para mujeres y personas racializadas y cuestiones como el antisemitismo. Sin embargo, la versión de los setenta se centraba en la perspectiva de los colonos blancos y omitía matices y tensiones relacionadas con la frontera y los pueblos originarios, un aspecto que la producción actual de Netflix intente corregir sin perder el optimismo y esperanza que caracterizan al relato.

La nueva Laura Ingalls, Alice Halsey, lidera un reparto que asume el reto de actualizar estos valores tradicionales para una audiencia global del siglo XXI, rindiendo homenaje tanto a los seguidores de siempre como a quienes descubren la saga por primera vez. Desde la música hasta el vestuario y utilería, la producción cuenta con especialistas que garantizan verosimilitud y respeto histórico, mientras fomenta discusiones sobre la memoria de la frontera, la representación cultural y los efectos de la expansión hacia el oeste.

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