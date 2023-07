“Unos suegros de armas tomar”: así es la comedia que protagoniza Pierce Brosnan en Netflix

Conocer a tus suegros nunca había sido tan peligroso. Adam Devine, Pierce Brosnan, Nina Dobrev y Ellen Barkin protagonizan esta nueva comedia romántica con toques de acción. (Netflix)

Netflix estrenó el pasado 7 de julio su más reciente película original, Unos suegros de armas tomar (The Out-Laws). Este film, dirigido por Tyler Spindel y producido por la compañía Happy Madison de Adam Sandler, pretende ofrecer una innovadora mezcla de humor y acción mientras da un giro a la tensa y, a veces, hilarante dinámica familiar de las películas de bodas.

Te puede interesar: Qué serie o película ver esta noche en Netflix

Adam DeVine (Workaholics), quien ha colaborado en tres ocasiones con el gigante de streaming, protagoniza este largometraje como Owen Browning, un responsable gerente de banco que se prepara para casarse con su amada Parker (Nina Dobrev). Pero la semana de su boda toma un giro inesperado cuando el banco en el que labora es asaltado por los famosos Ghost Bandits. La sospecha de Browning cae sobre sus futuros suegros, interpretados magistralmente por Pierce Brosnan (Mamma Mia!) y Ellen Barkin (The New Normal).

Nina Dobrev, coprotagonista de la película, interpreta a Parker, la prometida de Owen. (Netflix)

El director Tyler Spindel (Father of the year) compara la trama de este título como si fuese una versión de acción de la famosa comedia romántica La familia de mi novia. La premisa en el guion de Evan Turner y Ben Zazove juega con la vida secreta de Billy y Lily McDermott, quienes ocultan a su hija cuál es su verdadero trabajo.

Te puede interesar: “Nimona”, así es la película animada que rompe esquemas en Netflix

El reparto de la película

Dobrev y Devine, quienes son amigos en la vida real y han trabajado juntos anteriormente, llevan otra vez su química a la pantalla. Asimismo, Brosnan —conocido por su encanto y carisma— interpreta a un intimidante suegro con un lado sospechoso.

El personaje de Brosnan no acepta fácilmente a su futuro yerno, interpretado por Devine. (Netflix)

“Billy es un pícaro, un forastero. Es una especie de alma perdida. Él y su mujer no son quienes dicen ser”, comentó el ex James Bond. “Llegamos a la ciudad porque nuestra hija se va a casar, y no me gusta nada este joven. No me parece digno del corazón de mi hija. Y le hago pasar un mal rato mientras intenta cortejarla”, agregó.

Te puede interesar: “Cazador de silencio”: la joya escondida en Netflix llena de suspenso y dulce venganza

El elenco de la película también incluye a Michael Rooker (Guardianes de la galaxia), Poorna Jagannathan (Yo nunca), Julie Hagerty (Black Monday), Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson, Lauren Lapkus y Laci Mosley.

La película es la tercera colaboración de Adam Devine con la plataforma de la N. (Netflix)

La premisa es ingeniosa, pero queda en manos del público decidir si su ejecución tuvo éxito. Puedes ver Unos suegros de armas tomar en Netflix a partir del 7 de julio.

Seguir leyendo: