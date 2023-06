“Black Mirror” y otras series sobre el uso de la tecnología que deberías ver en streaming

La sexta temporada promete ser la más impredecible, indescriptible e inesperada hasta el momento. (Netflix)

“La más impredecible, inclasificable e inesperada entrega hasta la fecha”, así fue definida la sexta temporada de Black Mirror, la serie creada por Charlie Brooker que se animó como ninguna otra a hablar sobre el mal uso de la tecnología y los peligros a los que todos los habitantes de este planeta están expuestos.

La sexta temporada arroja cinco nuevos episodios que ya están disponibles en Netflix desde el 15 de junio y ya está escalando entre los títulos más vistos dentro del Top 10 de la plataforma. Para esta nueva entrega, se sumaron algunos de los actores más reconocidos de la industria como Aaron Paul, Annie Murphy, Ben Barnes, Danny Ramirez, Himesh Patel, Michael Cera, Salma Hayek, entre otros. Pero no solo este título abordó la temática de la tecnología, sino que hay otras ficciones que la enfocan desde otra mirada. Estos son cuatro títulos que puedes agendarte para ver. ¡A tomar nota!

Salma Hayek en la nueva temporada de "Black Mirror". (Netflix)

La periferia

Esta serie la encuentras en Prime Video y está basada en el libro de éxito en ventas The Peripheral, escrito por William Gibson, que planteaba una visión perturbadora sobre el destino de toda la humanidad. La periferia relata la historia de Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una mujer que intenta unir las piezas de su familia rota en un lugar olvidado del futuro (año 2030) de Estados Unidos.

“Flynne es inteligente, ambiciosa y desafortunada. Ella no tiene futuro. Hasta que el futuro vi,ene llamando a su puerta”, adelanta la sinopsis de esta ficción que cuenta con una temporada de ocho episodios. La tecnología, en este futuro cercano, alteró el orden de la sociedad de una forma muy sutil, y es esta muchacha quien descubre una especie de vínculo secreto con una realidad alternativa y un futuro para nada prometedor de su propia vida.

Chloë Grace Moretz es la protagonista de "La periferia", basada en el best seller del mismo nombre. (Prime Video)

The Feed

Se trata de una adaptación de la novela The Feed: A Novel creada por Nick Clark Windo y que puedes ver en Prime Video. Se trata de un drama “ambientado en el futuro cercano, cuando un implante cerebral de redes sociales cae en las manos equivocadas”, adelanta la sinopsis. La serie cuenta con diez episodios y está ambientada en Londres, donde se relata la historia de la familia británica de Lawrence Hatfield, el hombre que inventó una tecnología llamada The Feed.

“Implantado en el cerebro de casi todo el mundo, The Feed permite a las personas compartir información, emociones y recuerdos al instante. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal y los usuarios se vuelven asesinos, la familia se separa mientras luchan por controlar al monstruo que han desatado”, continúa la premisa del título. El elenco lo componen Guy Burnet como Tom Hatfield, Nina Toussaint-White como Kate Hatfield, David Thewlis como Lawrence Hatfield, Michelle Fairley como Meredith Hatfield, Chris Reilly como Gil Tomine, Claire-Hope Ashitey como Evelyn, entre otros más.

"The Feed", la serie inglesa que encuentras en Prime Video

Westworld

La serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy recreó una realidad distópica en la que los androides y robots cobraban vida. “En un futuro no especificado, Westworld, uno de los seis parques temáticos poseído y operados por Delos Inc., permite a los visitantes experimentar el Viejo Oeste en un entorno poblado por «anfitriones», androides programados para satisfacer todos los deseos de los visitantes”, así resumía la sinopsis de la primera entrega de esta serie. Pero esos robots/androides que formaban parte de esta aventura comenzaron a tener conciencia y la idea original se desvió.

La trama se complejizó y el mundo real pasó a ser el protagonista. La serie fue renovando su elenco a lo largo de las temproadas en las que participaron Anthony Hopkins, Thandiwe Newton, Ed Harris, Evan Rachael Wood, Jeffrey Wright, Tessa Thompson y Aaron Paul, entre otros. Se estrenó originalmente por HBO.

La historia de "Westworld" se ambienta en un parque temático de androides. (HBO)

Love, Death & Robots

Se trata de una serie antológica que puedes ver en Netflix y contiene historias cortas animadas (con siete minutos como mínimo y 21 como máximo de duración) que mezclan distintos géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el horror. La serie fue creada por Tim Miller y David Fincher, y en el momento de su debut fue comparada con la gran Black Mirror por el uso de la tecnología y de futuros inciertos.

"Love, Death & Robots" es una serie antológica de cortometrajes animados. (Netflix)

