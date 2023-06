Andy Muschietti dirigirá “Batman: Brave and the Bold”, la nueva película del superhéroe de DC

Barbara Muschietti y Andy Muschietti acaban de estrenar "Flash" y ya tienen un nuevo proyecto entre manos. (REUTERS/Steve Marcus)

Se terminó de confirmar la noticia que se había comenzado como un rumor. Andy Mushcietti será el encargado de dirigir Batman: Brave and the Bold, la primera película del Universo DC de James Gunn. La información salió luego de que Flash llegara a los cines con muy buenas críticas. Los directivos de DC Studios estarían más que satisfechos con Muschietti y es por eso que le habrían propuesto este nuevo desafío.

Como lo hacen habitualmente, Andy y su hermana Bárbara volverán a trabajar juntos. Ella será la productora de este film y ambos ya habrían firmado sus contratos con Warner Bros. La historia se basa en la serie de cómics escrita por Grant Morrison, que recrea a una familia de murciélagos, en la que “el hijo biológico de Bruce Wayne, Damian, actúa como Robin para el Batman de su padre”, según informó Variety.

"Batman: Brave and the Bold" se basará en el cómic de Grant Morrison donde aparece el hijo de Bruce Wayner, Damian. (DC Comics)

Esta sería la primera vez en la que aparezca Robin desde aquel film de 1997 en el que Chris O´Donnell asumió el papel del segundo de Batman (interpretado en esa oportunidad por George Clooney). A su vez, esta producción de Muschietti iría por un carril separado a The Batman, con Robert Pattinson en el rol central.

Mike De Luca y Pam Abdy, copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. Motion Picture Group, fueron quienes le dieron la aprobación a estos hermanos para este proyecto. “No podríamos estar más emocionados de fortalecer nuestra asociación de larga data con estos cineastas increíblemente talentosos y constantemente motivados”, dijeron ambos en un comunicado y agregaron: “Entre la habilidad y la visión singulares de Andy como director y los instintos agudos y clarividentes de Barbara como productora, son un verdadero equipo de ensueño cinematográfico y canalizan su pasión de toda la vida en películas que ofrecen historias humanas convincentes y que conmueven a los espectadores. Es una de las razones por las que sus películas se conectan tan amplia y poderosamente con audiencias de todo el mundo, y encajan perfectamente con el tipo de películas que queremos hacer”, concluyeron.

Ezra Miller es el protagonista de "Flash", película de DC recién estrenada en cines. (Warner Bros.)

Andy Muschietti tiene el visto bueno de James Gunn

Andy y Bárbara nacieron en Argentina, pero realizaron su carrera cinematográfica en Estados Unidos. Luego del éxito de la película de terror Mamá, hicieron dos films sobre It que fueron un éxito de taquilla. Ahora acaban de estrenar Flash y se anuncia este nuevo proyecto que los entusiasma una vez más. “Warner ha sido parte de toda nuestra vida”, expresó Andy Muschietti y recordó sus años de infancia junto a su hermana en Buenos Aires: “Estábamos viendo películas antes de que pudiéramos caminar, y pasamos nuestros años de formación como niños en el autocine, y ahora nos unimos a la familia Warner Bros. Se siente como un círculo completo. Conocer a Pam y Mike durante tanto tiempo realmente lo hace sentir como en casa”, añadió agradecido.

Por supuesto, ambos cuentan con el aval de James Gunn y de Peter Safran, los líderes de DC Studios: “Vimos Flash incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, sabíamos que no solo estábamos en manos de un director visionario, sino también de un gran fanático de DC”, afirmaron ambos a Variety. También insistieron en el clima que generó el director argentino: “Es una película magnífica, divertida, emotiva, emocionante, y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes y este mundo simplemente resuena en cada cuadro”.

James Gunn, presidente de DC Studios, les dio el aval a los hermanos Muschietti para este nuevo film. (REUTERS/Mike Blake)

Por lo tanto, había muchas chances de que lo eligieran para rodar esta siguiente aventura de superhéroes: “Cuando llegó el momento de encontrar un director para Brave and the Bold, en realidad solo había una opción”, dijeron ambos y agregaron: “Afortunadamente, Andy dijo que sí. Barbara firmó para producir con nosotros y estábamos en camino. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en la DCU”.

Mientras tanto, ya puedes ver en cines Flash, en la que actúan Ezra Miller, Michael Keaton y Ben Affleck.

