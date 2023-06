“Sex and the City”: las protagonistas y HBO Max celebran el 25 aniversario de la icónica serie

El programa ha visto el regreso de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes mientras navegaban por sus vidas en una ciudad de Nueva York "pospandémica", sin Samantha Jones. (HBO)

En junio de 1998, hace un cuarto de siglo, Sex and the City, un pequeño programa sobre cuatro amigas y la ciudad que amaban cambió la televisión. Cada semana, esos cuatro personaje filosofaban y vivían lo que para cada una significaba ser mujer y también se enfrentaban a lo que ello conllevaba. Tras seis temporadas, el final de esta producción llegó a su final encumbrándose como una de las series mas emblemáticas de su época.

Ahora tres de sus integrantes conmemoran los 25 años de la ficción producida por HBO Max que ha sido el referente para millones de espectadores por mas de dos décadas. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis celebraron la vigencia del show que les dio popularidad en un video de Instagram, aparentemente disfrazadas como sus populares personajes, mismos a los que han vuelto a interpretar en el spin-off And Just Like That.

Serie icónica estrenada en 1998 que fue creada por Darren Star. (HBO)

“Veinticinco años. Oh, dios mío. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas en 25 años?”. Parker dijo a través de sus redes sociales. “Hemos creado familias. Hemos creado relaciones. Me di cuenta de que estaban teniendo la misma experiencia en sus vidas y los amamos por acompañarnos durante tantos años”. Por su parte, Nixon, y Davis señalaron que el apoyo de los fans es la razón por la que “hemos podido hacerlo durante tanto tiempo. Gracias por amarnos y sintonizarnos y darnos la oportunidad”.

Estrenada el 6 de junio de 1998 en HBO, Sex and the City se convirtió en la piedra angular para toda una generación de espectadores, quienes se sentían identificados con las andanzas sexuales y amorosas de este cuarteto de amigas: la escritora y protagonista de la historia, Carrie Bradshaw (Parker); la abogada del grupo, Miranda Hobbs (Nixon); la corredora de arte y romántica empedernida, Charlotte York (Davis); y la experta en relaciones públicas, Samantha Jones (Cattrall).

"Sex and The City" se mantuvo al aire por seis temporadas. (HBO)

HBO Max celebra los 25 años de la serie

El programa duró seis temporadas, ganó siete premios Emmy, convirtió la moda más estrafalaria en algo de buen gusto e, incluso, puso en tendencia cocteles como el Cosmopolitan. Esto sin olvidar que colocó en el mapa del público marcas como Manolo Blahnik o Fendi. A propósito del aniversario número 25 de la icónica franquicia, HBO Max creó una sección especial en su plataforma para que los usuarios puedan acceder a los momentos más icónicos que vivieron con Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda.

Se trata de una página de colección personalizada que presenta todas las temporadas, dos películas, así como la primera temporada y próximos episodios de And Just Like That. Y además, las divide en las situaciones más recordadas de la comedia: “Carrie y las chicas tomando cócteles en el bar de Cosmopolitan - Varios episodios a lo largo de la serie”, “Carrie Bradshaw escribiendo su columna desde su apartamento en Nueva York - Episodio piloto: Sex and the City”, “La famosa frase ‘¿Qué es lo que pasa con los hombres?’ - T1 Ep 1: Sex and the City” y “La primera vez que Carrie conoce a Mr. Big en el bar -T1 Ep 1: Sex and the City” son algunas de las 25 icónicas historias escogidas por el servicio streaming.

En 2022, se estrenó la secuela "And Just Like That..." sin la participación de Kim Cattrall. (HBO)

A través de las seis temporadas de Sex and the City, el público pudo vivir junto a Carrie la frustración y las dudas que experimentaba en su vida amorosa. También los fans fueron testigos del primer encuentro de Carrie con el misterioso Mr. Big en un bar de Nueva York, un momento que marcó el comienzo de una relación tumultuosa y apasionada que se desarrollaría a lo largo de la serie.

La serie también presentó a Samantha Jones, la amiga audaz y liberada sexualmente que desafió los estereotipos y pasó a ser un símbolo de empoderamiento femenino. Su valiente enfrentamiento y victoria sobre el cáncer de mama es considerado un hito en la serie, y nos recordó la importancia de la resiliencia y la autoestima.

La serie continúa siendo un referente para millones de fanáticos. (HBO)

Por otro lado, mostró a Charlotte York en su búsqueda del amor y maternidad que cautivó a todos. Desde el robo del nombre del bebé hasta la adopción de Lily, el camino de ella estuvo lleno de giros y vueltas emocionales que reflejan las luchas y los triunfos de muchas mujeres en la vida real. Miranda Hobbes, la abogada retrató el valor de la amistad y el poder de la autosuficiencia. Convertirse en madre soltera y enfrentar los desafíos de la maternidad demostró que las mujeres pueden lograr cualquier cosa que se propongan.

Puedes ver las seis temporadas de Sex and the City, así como la primera de And Just Like That..., a través de HBO Max.

