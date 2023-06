Kim Cattrall volverá como Samantha Jones en “And Just Like That”

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) y Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), integrantes del elenco de "Sex and the city". (Foto Archivo GENTE)

Uno de los personajes que marcó historia en Sex and the city fue Samantha Jones, interpretado por la actriz Kim Cattrall. Sin embargo, cuando se realizó el lanzamiento de la nueva versión que lleva por nombre And just like that, su ausencia fue notoria y se dijo que existieron algunos roces entre los protagonistas por cuenta de los salarios que cada uno percibía.

La ausencia de la actriz no tuvo una explicación en concreto por parte de los realizadores en cabeza de HBO Max, pero intentaron mantener vivo el personaje en diferentes escenas. Una de esas, la visita que hizo Carrie Bradshaw a París, tras la muerte de su esposo Mr. Big con quien pactó un encuentro y este quedó en suspenso el concluir la primera temporada.

Kim Cattrall tendrá un cameo en "And just like that", según lo reveló una fuente de HBO a medios de comunicación.

Recientemente, Variety entregó la exclusiva de que Cattrall volvería a And just like that en el final de la segunda temporada, pero solamente tendrá un cameo. El portal consultó algunas fuentes cercanas a la actriz quienes afirmaron que las grabaciones de su aparición se llevaron a cabo el 22 de marzo en Nueva York.

“Ella solo aparecerá en la escena final… Sin verse ni hablar con las estrellas de la serie, entre las que se incluye a Sarah Jessica Parker, con quien tuvo el enfrentamiento. Tampoco tuvo contacto con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King”, reveló la fuente al medio de comunicación antes mencionado.

Protagonistas de "Sex and the city" en una de las escenas de la película, que las llevó a recorrer los Emiratos Árabes.

Cabe destacar que, cuando le preguntaron a Cattrall sobre su ausencia en el seriado, confesó que era un sentimiento “extraño” y que no sabía cómo sentirse al respecto, pues fueron más de seis temporadas y su ausencia fue la más notoria: “Es tan finita para mí, que no continúa. Esto se siente como un eco del pasado”.

Según indicó Variety, estuvieron intentando comunicarse con la representante de Cattrall y HBO para confirmar la información, pero no recibieron respuesta. Lo propio intentó CNN que revelaron que la escena fue grabada completamente en secreto, y que nombre de la actriz no aparecía en el listado de llamados, por que la escena se centra en ella al interior de un carro ubicado en un estacionamiento de Queens, donde se filman las escenas de interior.

Cattrall volvería a And just like that en el final de la segunda temporada. (FOTO: REUTERS/Caitlin Ochs)

Otro de los medios que hizo eco de la información fue The Post, quienes reseñaron que el personal encargado de la filmación estaba “completamente conmocionado, muy intrigado” sobre la manera en la que iban a plasmar esto en los guiones y la fuente agregó: “¡Ella dijo que nunca lo haría! ¡Dijo que nunca volvería!”.

Sarah Jessica Parker Vs. Cattrall

En una entrevista con Variety, Parker y el showrunner de la serie, Michael Patrick King, hablaron acerca de Cattrall y cómo su personaje aún se mantiene vigente sin estar ella presente físicamente. “Es genial tener a Samantha”, dijo el director y guionista que también trabajó en la ficción original. “No tengo expectativas realistas de que Kim Cattrall vuelva a aparecer”.

¿Qué hay de la intérprete de Carrie Bradshaw? ¿Estaría de acuerdo con reencontrarse con su colega en un posible futuro para And Just Like That...? “No creo que lo estaría, porque la historia sobre cómo se siente ella respecto a esto es demasiado pública”, respondió tajante y abordó brevemente el motivo detrás de su enemistad. “No he participado en la polémica ni leído artículos, pero la gente me lo ha hecho saber”.

Samantha es atacada por animalistas durante un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York.

Para la protagonista, debe existir una diferencia entre Cattrall y Samantha, por lo que aprovechó para negar por completo que el personaje en la serie no ha desaparecido, pues lo han sabido “manejar con elegancia”, para que no se sienta su ausencia.

“No la hemos convertido en una villana. Ella es un ser humano con sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una manera de abordarlo que era necesario e importante para las personas que la amaban”.

