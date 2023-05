La segunda temporada de “And Just Like That...” reveló su fecha de estreno

El programa ha visto el regreso de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes mientras navegaban por sus vidas en una ciudad de Nueva York "pospandémica", sin Samantha Jones. (HBO)

La segunda temporada de la serie secuela de Sex and the City, titulada And Just Like That..., se estrenará en HBO Max el próximo 22 de junio. Sarah Jessica Parker reveló que la serie tendría una continuación en septiembre de 2022 al publicar una imagen del guion en su página de Instagram. La actriz de 57 años compartió una foto de la página de portada del guion, identificando que era para el “episodio 201″, pero no reveló demasiado de la trama.

La primera ellegó en el momento justo cuando la audiencia más necesitaba volver a ver a los personajes de Carrie, Charlotte y Miranda después de tantos años. El final de temporada dejó en claro que Carrie aún tiene las mismas dudas amorosas que mostró en las películas de los 2000, por lo que, quedan más aventuras por vivir y ver al grupo de amigas apoyándose entre sí.

Sarah Jessica Parker sigue siendo la tendencia en Nueva York. (HBO Max)

Mientras que algunos fanáticos de Sex and the City han elogiado el nuevo programa por su progresismo al abordar temas como la identidad de género, las sensibilidades raciales, la sexualidad y el envejecimiento, otros lo han criticado por su intento a veces torpe de impulsar una agenda progresista. “No podemos quedarnos simplemente como éramos, ¿verdad? Hay temas más importantes en el mundo”, le dice Hobbes a su profesor de derecho en uno de los episodios de la primera temporada. Sin lugar a dudas, la ficción busca actualizar su discurso manteniéndose en tendencia con las nuevas generaciones que demandan una actitud positiva por parte de las historias que se ven en los servicios de streaming.

Pese a que la segunda temporada busca subir el listón de la primera, es difícil que Kim Cattrall vuelva a interpretar su papel como Samantha Jones. La estrella comentó en una entrevista que rechazó tres propuestas por parte de la productora, pues la querían de vuelta. Según contó, el principal motivo detrás de su negativa es que no se sentía correcto. Posteriormente a esto, dejó duras críticas hacia la serie de HBO Max, diciendo que viendo el piloto estuvo bueno, pero que no era lo mismo. Después, agregó que la serie se sentía como un eco del pasado en lugar de un proyecto novedoso.

En su estreno, la serie logró posicionarse como una de las más vistas de la historia de HBO. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Mientras esperas por el estreno de la segunda temporada (22 de junio) de And Just Like That..., puedes ver todos los episodios de la primera en HBO Max

