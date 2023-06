“Succession”: Kieran Culkin revela sus pensamientos finales sobre el destino de Roman Roy

La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se acerca cada vez más. La perspectiva de esta venta provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan lo que será su futuro. (HBO)

El final de Succession consagró a la serie como una de las mejores producciones originales de HBO. La historia de los hermanos Roy, en pugna permantente por el control de la millonaria empresa familiar, cerró definitivamente el último 28 de mayo y dejó varias escenas memorables en la pantalla. Kieran Culkin, que interpretó a Roman Roy, habló con Variety sobre los minutos finales de su personaje en el episodio Con los ojos abiertos. ¡Alerta de spoilers!

Luego de que el trío perdiese oportunidad de dirigir Waystar RoyCo, el guion de Jesse Armstrong expone el estado de cada uno de ellos en taciturnas secuencias. Una de las teorías del público indicaba que Roman sería el que sobrellevaría mejor la pérdida del trono.

El episodio final de "Succession" fue visto por 2,9 millones de espectadores en sus plataformas oficiales. (HBO)

Si bien Culkin explica que Armstrong tiene su propia interpretación de la escena, él evitó conocerla al momento del rodaje. El actor conservó su explicación personal y la describe como sumergirse en soledad: “Si Roman es expulsado de la compañía, o si no hay razones para que él vaya e interactúa con sus hermanos, ellos no tienen la capacidad de decir ‘Hey, te extraño. Salgamos un rato‘. Creo que él no solo ama genuinamente a su familia, él los necesita”.

Ahora que todos han quedado fuera de Waystar, “¿cuándo va a volver a verlos? ¿A quién? Él no tiene a nadie. Es todo. Los hermanos están por allá en algún lugar y no es que se vayan a juntar para una cerveza. Él se queda muy solo. ¿Han visto alguna vez a Roman con un amigo?”, concluye el actor para Variety.

Kieran Culkin en el último episodio de "Succession". (HBO)

La presencia de Brian Cox

Sin el increíble trabajo interpretativo del reparto de Succession, la serie no habría conseguido el reconocimiento y premios que ha recibido hasta la fecha. El esfuerzo del elenco es reconocido por colegas como Claire Danes, que narró a Culkin cómo fue conmovida por su performance como el más débil de los Roy.

En la entrevista Actors on Actors de la revista estadounidense, la artista describió una escena del final de la tercera temporada en la que Roman confronta a su padre. “Fue desgarrador. Y se sintió como si fuera un niño asustado”.

Brian Cox es Logan Roy, el patriarca de la familia en "Succession". (HBO)

El actor explicó: “Recién me doy cuenta que eso pasa por alguna razón. Cada vez que debía filmar con Brian era como ‘papá, siento que tengo 7 años‘. Puede ser un hombre que da miedo. No a mí —puedo hablar con él como adultos —. Pero por algún motivo, cuando estoy en personaje, siento como si tuviese 7 años cuando interactúo con él”.

Succession inició su emisión en 2018 y se extiende por cuatro temporadas. Todas ellas están disponibles en streaming por HBO Max.

