“Emily in Paris” retrasa el rodaje de su cuarta temporada debido a la huelga de escritores

Emily sigue viviendo su mejor vida parisina con sus amigos y compañeros de trabajo, y las cosas parecen estar calentando entre ella y Alfie en una foto. En el lado opuesto de su pequeño triángulo amoroso, las cosas entre Emily y Gabriel parecen un poco tensas. (Netflix)

Aunque estaba a unas semanas de iniciar el rodaje de su cuarta temporada, Emily en París (Emily in Paris) se ha retrasado por la huelga de guionistas en Hollywood. La serie del creador de Sex and the City, Darren Star, está protagonizada por Lily Collins como la joven Emily, una estadounidense que ve su vida cambiar cuando consigue un trabajo en una empresa de marketing en Francia. El elenco de la serie incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie y Lucien Laviscount.

Te puede interesar: “Avatar: el camino del agua”, “Yo nunca” y “Flamin’ Hot” entre los estrenos del 5 al 11 de junio en streaming

Según ha revelado Variety, la producción de la serie Netflix se ha aplazado debido a la actual huelga de escritores de cine y televisión. La comedia dramática nominada al Globo de Oro estaba originalmente programada para comenzar a filmar a finales del verano o principios del otoño, pero se ha retrasado dos meses. Fuentes señalan que el streamer tiene como objetivo comenzar la filmación a finales de otoño.

La serie proviene del creador de "Sex and the City", Darren Star. (Netflix)

Las series de Netflix afectadas por la huelga de guonistas

Te puede interesar: Qué serie o película ver esta noche en Netflix

La cuarta temporada de Emily in Paris no es el único programa de Netflix que se ha visto afectado por la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés). Anteriormente se confirmó que el rodaje de la muy esperada quinta (y última) temporada de Stranger Things también se ha retrasado.

La comedia norteamericana se centra en una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, que inesperadamente consigue el trabajo de sus sueños en París cuando su empresa adquiere una empresa de lujo francesa. La nueva vida de Emily en Francia está llena de aventuras y grandes desafíos al mismo tiempo que hace nuevos amigos y se involucra en nuevas aventuras amorosas.

"Emily en París" iniciaría la filmación de los nuevos episodios en las próximas semanas. (Netflix)

La serie está protagonizada por Lily Collins (Love Rosie), Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris) y Bruno Gouery (Doc Martin). La lista recurrente del elenco incluye a Kate Walsh, William Abadie y Arnaud Viard.

Te puede interesar: “Merlina” se inclinará más hacia el horror en la segunda temporada, según Jenna Ortega

Emily en París se une a una larga lista de proyectos de Netflix que se han visto afectados por el estancamiento de las negociaciones entre la WGA y la AMPTP. Esto incluye la sexta temporada de Big Mouth, la popular serie animada que tiene una segunda temporada de su spin-off Recursos Humanos que se estrenará este mes. Otros programas que se han visto afectados son la sexta temporada de Cobra Kai, la serie de Rob Lowe Unstable y la comedia de situación The Upshaws.

Se espera que, si se resuelve la huelga pronto, la serie comenzará su rodaje a finales de otoño. (Netflix)

Pasarán algunos meses para que el gigante de la “N” muestre las afectaciones que la huelga ha estado dejando, esto debido a que algunas de sus producciones habían completado filmación antes de que estallara la huelga. Uno de los títulos que no se vio afectado fue la segunda entrega de Heartstopper, que se estrenará en agosto. Sin embargo, dentro de un año, cuando los retrasos en series como Emily en París comiencen a acumularse, los efectos se sentirán severamente si no se llega a un acuerdo pronto.

Actualmente, puedes disfrutar de las tres primeras temporadas de la serie protagonizada por Lily Collins en Netflix.

Seguir leyendo: