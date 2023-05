“Thunderbolts” de Marvel se retrasa por huelga de guionistas

Ante la ausencia de los Vengadores, la franquicia presenta a un nuevo grupo de antihéroes. (Disney)

La filmación de Thunderbolts, el siguiente largometraje en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se habría retrasado por la huelga indefinida de guionistas en Hollywood. Según Deadline, el reparto fue notificado sobre la decisión de Marvel Studios este 26 de mayo. El proyecto cuenta con Sebastian Stan (Falcon y el Soldado de Invierno) y Florence Pugh (Midsommar) en roles principales.

Medios especializados señalan que el filme iba a comenzar la fase de producción dentro de tres semanas en Atlanta. Ahora, el equipo de Thunderbolts esperaría a que se levante el paro de guionistas para iniciar el rodaje.

Este no es el único título de Marvel que ha sido afectado por las protestas en Hollywood. Previamente, se reportó que las series Wonder Man y Daredevil: Born Again, además de la película Blade también recibieron el impacto de la medida tomada por los escritores en busca de mejoras laborales.

Mahershala Ali fue confirmado como el nuevo Blade en el 2019. (Marvel)

El paro de actividades que inició el 2 de mayo está dirigido por el Sindicato de Guionistas de América (WGA por sus siglas en inglés), organización que representa a un aproximado de 11.500 trabajadores. Sus demandas a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) incluyen mejoras salariales y que se incremente su porcentaje de ganancias en cuanto a contenido de streaming.

¿Qué se sabe de “Thunderbolts”?

Desde que se anunció en el 2022, Thunderbolts es uno de los estrenos más esperados por seguidores de los comics de Marvel. La película se enfoca en un grupo de personajes con poderes especiales que surgieron como villanos, pero luego se unen para defender la Tierra.

Este es el grupo de personajes que participaría en "Thunderbolts". (Marvel)

Los miembros de esta agrupación de antihéroes son Florence Pugh como Yelena Velova, Sebastian Stan como Soldado de Invierno, David Harbour como Guardian Rojo, Olga Kurylenko como Taskmaster y Hannah John Kamen como Fantasma.

El cast de Thunderbolts fue presentado en septiembre del 2022, durante la conferencia del estudio cinematográfico en el D23 EXPO, por el presidente de Marvel Studios Kevin Feige. La fecha de estreno del largometraje se calculaba para 2024.

