Juan José Campanella a solas con Infobae por el capítulo 500 de “La ley y el orden”

Entrevista a Juan Campanella por su nuevo trabajo en La Ley y El Orden

A lo largo de su carrera, Juan José Campanella ha demostrado no sólo ser un excelente director de cine, también ha plasmado su talento y trabajo en la televisión y el teatro. Ha saltado entre la animación, el thriller, la comedia y el suspenso, entre otros géneros. El realizador argentino platicó con Infobae sobre el episodio 500 de La Ley y el Orden: UVE, además confesó que no desea retirarse del mundo del entretenimiento nunca y que, pese a que no gusta de los films de superhéroes, hay uno que sí le gustaría llevar a la pantalla grande.

El reconocido director regresa a esta longeva serie para ponerse al mando de un nuevo episodio de la exitosa serie que lleva al aire 24 temporadas. Desde su primera intervención en el 2000 hasta hoy, Campanella lleva dirigidos mas de 15 capítulos. Tras dirigir el episodio número 500, con festejo incluido, el director reconoció sentirse como en casa y sus ganas de volver.

El director de cine argentino Juan José Campanella dirige el capítulo especial de la serie. (EFE/Tono Gil)

“La verdad me siento un privilegiado de ser parte del equipo chico de la serie. Twitteo algo, cualquier cosa de la Ley y el Orden y la reacción es inmediata. Tiene fanáticos en todo el mundo. Es una serie histórica. Es un ícono, porque es la serie de más duración de la historia de la televisión”, señaló.

Campanella, quien señaló ser un fanático de la serie, explicó que aunque todos en la producción no saben cuál es el secreto del programa para que haya durado tanto tiempo en pantalla, reconoció que la realidad en la que se basan al momento de contraer cada historia influye mucho en que el espectador, temporada a temporada sigue sintonizándola.

La primera intervención de Campanella en la serie fue en en el 2000. (Virginia Sherwood/NBC/Universal TV)

“Es una serie realista que habla del mundo tal cual es. Cuando el 80% de las series hablan de un mundo de fantasía o del mundo del pasado o de ciencia ficción o lo que sea, por supuesto se agota por que tenés que ir inventando. A los autores llega un momento que no da más. Aquí como habla del mundo tal cual es y ese mundo va cambiando permanentemente, la serie necesariamente se va renovando. Si ves un capítulo de las primeras temporadas te sorprendería incluso cómo hablan”, dijo.

El director detalló que tras este episodio de celebración, él regresará a esta serie cada vez que lo llamen para participar, aunque de momento relató que todo está en pausa tras la huelga de escritores que actualmente se vive en Hollywood. Al hablar de un pronto retiro, Juan José comentó: “Retirarme nunca, por eso fue el teatro. Cuando ya esté cansado de despertarme a las 5:00 de la mañana, me voy a dedicar al teatro y me resta soñar que dure lo más posible”.

Mariska Hargitay, la protagonista de "La ley y el orden: UVE", junto al cineasta en el rodaje. (Virginia Sherwood/NBC/Universal TV)

La película que le gustaría dirigir a Campanella

Aunque desde hace algún tiempo ha señalado que no es un gran fan de las películas de Marvel y superhéroes, Juan José Campanella reveló que hay un personaje de su infancia que aceptaría llevar a los cines. “Mis tres héroes de la infancia son Tin Tin, el Príncipe Valiente y el Hombre Araña”, admitió y profundiza en el desarrollo de estas producciones: “Sé cómo son estas películas en donde vos estás viendo al tipo en filmacion, vos ves al tipo corriendo, pero todo el mundo que ve, la gente no está. No se crean que son tan divertidas de hacer. Son películas interesantes desde la técnica, pero es mucha técnica. Tengo que confesarles que los guiones, desde que empezó el multiverso, me desenganché por completo”, concluyó.

Todos los episodios de La ley y el orden: UVE se emiten a través de la señal de Universal en América Latina.

