Una docuserie sobre Tim Burton está en desarrollo

Se anunció en Cannes el próximo lanzamiento de una docuserie sobre Tim Burton. (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Un documental sobre Tim Burton dirigido por Tara Wood contará la historia del legendario cineasta a cargo de clásicos del cine como Beetlejuice y El cadáver de la novia, este documental contará historias conocidas y nunca antes oídas acerca de el director. Para complementar el mismo, incluirá entrevistas con sus amigos cercanos como Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, el compositor Danny Elfman, Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska y Christoph Waltz.

Te puede interesar: La segunda temporada de “Good Omens” se acerca cada vez más

“Tim continúa construyendo su estética, el estilo característico de Burton, derivado de una riqueza de géneros artísticos, cinematográficos y literarios”, señala un comunicado sobre la serie. Burton es una de las mentes creativas más únicas de Hollywood, y cada una de sus producciones pueden ser fácilmente identificables. Esto se debe a que logró impactar generaciones enteras con un estilo tétrico y lúgubre, de la mano de algunos actores que se podrían considerar insignias.

Tim Burton y Johnny Deep han colaborado en múltiples proyectos juntos. (Frank Trapper/Corbis via Getty Images)

“En la realización de este documental, la familia creativa de Tim, un grupo de genios creativos, me recibió con corazones abiertos y entusiasmo para compartir sus profundos conocimientos sobre el mundo único y mágico de Tim”, dijo Wood en una entrevista en Cannes. “El cineasta más importante que cambió completamente mi vida es Tim”, asegura Jhonny Deep. Es muy probable que el documental incluya comentarios enternecedores acerca de la importancia de Burton en sus actores.

Te puede interesar: “Diciembre 2001”, así luce la serie que recrea la crisis política y económica de Argentina

El proyecto aún no ha sido vendido a alguna distribuidora, pero según Liz Tang, ejecutiva de Fifth Season, se está buscando activamente una empresa que esté dispuesta a invertir en un proyecto que de seguro será un éxito total debido a la importancia del personaje central. El documental de Tim Burton se suma a la tendencia actual de recordar a ídolos de Hollywood mediante docuseries como se va a hacer con Arnold Schwarzenegger en Arnold y Sylvester Stallone en el reality The Family Stallone.

Tim Burton es uno de los directores y productores más característicos de Hollywood. (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

No hay más información acerca del documental, pero puedes ver Merlina, lo más reciente de Burton, en el catálogo de Netflix.

Te puede interesar: “Black Knight”: todos los detalles sobre la serie surcoreana con Kim Woo-bin

Seguir leyendo: