Una versión live-action del legendario manga y animé japonés hecho para sus fans

Adaptación en live action del clásico anime. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Masami Kurumada.

Cuando una franquicia exitosa llega al cine, hay dos caminos posibles: ser para todos los espectadores o sólo para los expertos. Los caballeros del Zodiaco (2023) elige claramente lo primero. Confiando en la fidelidad de su gente, apostó a hacer una película sin mayor interés para todo el mundo excepto para su fans. Es una decisión que deja de lado a mucha gente, pero por encima de todo en un segundo plano al cine. Eso sí, la alegría (o la furia) de los fanáticos está fuera de discusión, para ellos hay mucho material para analizar.

La diosa de la sabiduría y de la guerra, Atenea, ha reencarnado en el cuerpo de una joven llamada Sienna (interpretada por Madison Iseman) para combatir las fuerzas del mal que desean apoderarse de la Tierra. Seiya (Mackenyu), por otro lado, es un joven que ha crecido en las calles y pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. En una de sus peleas clandestinas se le revelan de forma inesperada poderes místicos que él no sabía que poseía.

Diego Tinoco en una escena de "Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio". (Toei Animation/Sony Pictures)

A partir de ese momento, Seiya se ve inmerso en un mundo completamente nuevo, lleno de aventuras y también peligros. El joven sabe ahora que es el elegido para proteger a la diosa reencarnada. Como en la estructura clásica de las historias de aventuras, el joven es impulsivo y valiente, pero al mismo tiempo tiene un largo camino para aceptar su destino y aprender a usar su poder para estar a la altura de la gran misión que debe llevar adelante.

Para un público más amplio, hay varios veteranos que le ponen un rostro más familiar a los personajes secundarios. Allí están Sean Bean (El señor de los anillos, Game of Thrones), Famke Janssen (Goldeneye, X-Men, Taken) y Mark Dacascos (Pacto de lobos, John Wick 3) sumando una película más a sus extensas filmografías y buscando insuflarle vida a una película que no la tiene. Más allá del amor de los fanáticos y la indiferencia de los demás, lo único que es unánime es que Los caballeros del Zodiaco es un prólogo de dos horas para una historia que empezará en la siguiente película, si acaso llega a realizarse.

