La historia del conflicto armado más grande en suelo norteamericano desde la Guerra Civil

La serie profundiza en cómo el líder de la secta David Koresh se enfrentó al gobierno federal en un sangriento asedio de 51 días. (Netflix)

Las docuseries en Netflix son todo un género en sí mismo que suelen dar productos de distinta calidad, pero siempre basados en historias apasionantes. El asedio de Waco, más conocido como La masacre de Waco, fue un asedio policial ocurrido en Waco, Texas, en el año 1993. El Gobierno Federal de Estados Unidos, las fuerzas del orden del estado de Texas y el ejército de los Estados Unidos. El objetivo era un complejo perteneciente al culto religioso conocido como los Davidianos, liderados por David Koresh.

El motivo de la incursión tenía que ver con la sospecha del almacenamiento ilegal de armas. Lo que pensaban que podría ser una intervención rápida, se convirtió en casi dos meses de conflicto, en lo que es considerado el conflicto armado más grande dentro de territorio norteamericano desde la Guerra Civil en el siglo XIX.

"Waco: el apocalipsis texano" se estrenó el el 22 de marzo de 2023. (Netflix)

El documental Waco: el apocalipsis texano cuenta en tres episodios esta historia. Los realizadores se jactan de tener material inédito, así como de mostrar entrevistas a sobrevivientes de ambos bandos. Quienes no vieron este desastre en su momento no podrán creer lo que están viendo y cuesta pensar que sea real, aunque obviamente lo fue.

Las sectas son un material muy visto en Netflix, pero esta miniserie no puede compararse con documentales brillantes como Wild Wild Country, que contaba la historia de Osho. Acá el problema no está en la historia, sino en la falta de la historia previa. David Koresh estaba convencido que era el elegido de Dios y a partir de eso aumentó el autoritarismo en la secta, practicando también la poligamia y la pedofilia. El documental tiene mucho interés en el asedio y sus consecuencias, pero no explica el proceso por el cual los Davidianos llegaron hasta allí.

La temporada de la atrapante serie documental de Netflix se compone de tres episodios. (Netflix)

Waco: el apocalipsis texano se puede ver en el catálogo de Netflix.

