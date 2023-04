Esta es la película de terror y misterio que debes ver en Netflix

Un grupo de cientificos desentierra algo del hielo y eso podria significar la extinción en la tierra

Cuando se habla de películas de terror hay algunas que son realmente atemporales, no importan los efectos desactualizados o que no sean historias nuevas para el espectador, hay algunas producciones que logran calar en la audiencia y se transforman en icónicas. Este es el caso de La cosa, película estrenada en 2011 y que se ha estrenado recientemente en Netflix. El film trata acerca de un grupo de científicos que después de un descubrimiento en el hielo sin saberlo liberan a un alíen que puede adquirir la forma de cualquier humano lo que lo hace un peligro para toda la tripulación.

Con actuaciones de Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs The World), Joel Edgerton (The Great Gatsby) y Eric Christian Olsen (NCIS) y la dirección de Matthijs van Heijningen Jr., quien hizo su debut en la direccion, buscaron darle una digna reinterpretación al clásico de 1982 dirigido por John Carpenter. Esta película busco darle un giro fresco sin calcar la trama de su antecesora, esto con la meta de no ser comparada con un clásico total del cine de terror y la ciencia ficción.

Esto es algo que sorprendió a muchas personas que iban al cine y no conocían la historia original, esto genero una ola de reacciones paralelamente opuestas entre quienes no sabían de la historia de los Carpenter, quienes consideran la película como una buena película de terror, y entre quienes esperaban ver algo de la película que ya conocían, quienes piensan que la nueva interpretación no le llega a los talones. Esto es un fenómeno usual cuando películas clásicas son traídas nuevamente a la pantalla con otro reparto y trama ligeramente diferente, pero los fans tóxicos de la película de Carpenter se sorprenderían de saber que el clásico en si es un remake de otra película llamada El enigma de otro mundo grabada en 1951, casi 30 años antes.

En el terror esto suele suceder más que en otro tipo de géneros cinematográficos, ejemplos recientes sobran como It, Candyman o Jeepers Creepers. Es importante que historias clásicas se renueven para públicos nuevos, pero es algo complicado de hacer si es que todo remake parte con una mala reputación de los fans originales de la saga, quienes no aceptan que su película favorita reciba cambios para mantenerse vigente con una nueva audiencia.

Puedes ver La cosa en Netflix desde hoy mismo y descubrir el misterio de quienes de la tripulación no son quienes dicen ser.

