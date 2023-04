Así es la serie de ciencia ficción más vista en Netflix en este momento

En Ketterdam, la oportunidad de llevar a cabo un violento golpe conduce a los cuervos a enfrentarse una vez más a la Invocadora del Sol. (Netflix)

Sin duda, uno de los géneros que más consume el espectador es la ciencia ficción, razón por la que compañías productoras, así como plataformas de streaming y canales de televisión apuestan cada vez más por este género para realizar nuevos proyectos. En la mayoría de los casos con gran éxito. Algunos de esos ejemplos son Doctor Who, Stranger Things o Westworld que confirman que el público está ávido por este tipo de historias.

Entre toda esta oferta de títulos, existe uno que en poco tiempo se ha convertido en uno de los favoritos del público que consume producciones en streaming. Se trata de Sombra y hueso, la serie de Netflix que el mes pasado estrenó su segunda temporada, después de una exitosa recepción de la primera (7.6 de puntaje en IMDB) y con la audiencia fanática de la saga literaria de Leigh Bardugo bastante feliz con la adaptación que se le hizo para la pantalla chica.

"Sombra y hueso" es protagonizada por Jessie Mei Li, Ben Barnes y Archie Renaux. (Netflix)

La serie ha sido calificada por el Rotten Tomatoes con un 84% de aprobación para sus dos temporadas. Por otra parte el sitio de medición FlixPatrol posiciona a Sombra y hueso como una de las series más vista por los suscriptores de Netflix. La producción se ubica en el tercer lugar de lo más reproducido en la plataforma streaming, sólo detrás de títulos como Agente nocturno y Love is blind.

La segunda temporada nos presenta esta sinopsis: “Cazada a través del Mar Verdadero, atormentada por las vidas que tomó en La sombra, Alina debe intentar hacer su vida con Mal en una tierra desconocida, todo mientras mantiene en secreto su identidad como la invocadora del sol. Pero no podrá dejar atrás su pasado o su destino por mucho tiempo”.

La serie es una adaptación de la saga literaria escrita por Leigh Bardugo. (Netflix)

La segunda temporada presenta una historia mucho mas madura y desarrollada que el debut de la serie, según Jessie Mei Li (actriz que interpreta a Alina en la serie). “Alina pasa de ser un cachorrito asustado que no puede mirar a nadie a los ojos, a tener de repente esta sensación de gravedad para ella”, continua la descripción de la serie. El drama alrededor de su personaje promete subir el nivel de lo visto anteriormente.

La reciente temporada adapta los libros de la trilogía Grisha de Bardugo y la duología de Seis de cuervos. Los miembros del elenco original de Sombra y hueso volvieron para la segunda entrega, incluyendo a Jessie Mei Li (Last Night in Soho), Ben Barnes (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian) y Archie Renaux (Voyagers).

"Sombra y hueso" es una de las series de ciencia ficción mas vistas en streaming. (Netflix)

El proyecto para llevar los libros a la televisión fue desarrollado por Eric Heisserer y Daegan Fryklind, ambos figuran como showrunners, guionistas y productores ejecutivos. La escritora Leigh Bardugo también integra la producción ejecutiva junto a Shawn Levy (Free Guy y Stranger Things); Josh Barry, Dan Levine y Dan Cohen, de 21 Laps Entertainment; Pouya Shahbazian, de Loom Studios; y Shelley Meals.

La serie tiene 84% de aprobación en el sitio Rotten Tomates. (Netflix)

Puedes disfrutar de las primeras dos temporadas de Sombra y hueso que están disáponibles en Netflix.

