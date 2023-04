Así es la nueva serie animada de Superman que fue anunciada este año

Una nueva interpretación animada de Superman llegará para los fans de DC

Después del éxito de series como Invencible y The Boys: Diabolical, quedó demostrado que la audiencia tiene motivación por ver series animadas frescas sobre superhéroes, viendo esta en tendencia Adult Swim y DC han presentado el teaser de My Adventures With Superman. El teaser en si mismo no revela mucho, pero muestra a Jack Quaid (The Boys) como Superman, Alice Lee como Lois Lane (Año Sabatico) y Ishmel Sahid dandole la voz a Jimmy Olsen (A knock on the door), un reparto joven y fresco para esta nueva entrega del superhéroe más conocido del mundo.

Te puede interesar: Qué se sabe de la tercera temporada de “Sombra y hueso”

La descripción de la serie la presenta como una historia de coming-of-age donde Clark a sus 20 años tiene que aprender a sobrellevar la identidad de Superman en secreto mientras descubre como relacionarse con sus compañeros del Daily Planet. Esta historia se complica cuando Superman tiene que aprender sobre sus misteriosos orígenes y Lois Lane comienza a desarrollarse mejor como periodista junto a su compañero Jimmy, todo esto mientras Clark y Lois empiezan a desarrollar un enamoramiento que pone en riesgo su identidad secreta.

La animación a cargo de Adult Swim recuerda mucho a las series animadas de esta productora como Rick y Morty, lo cual se aleja del clásico concepto de películas animadas de DC que son algo más sombrías debido al tono que se busca tener en el universo que conjunta a los héroes más grandes del planeta. Esta animación más relajada y luminosa es la adecuada para lo que busca la serie, que es explorar a un Superman joven y su manejo de identidad alienígena y humana, esta serie esta separada del universo DC creado por James Gunn, ya que el director había informado que los actores de voz en la animación también interpretarían a su contraparte live action y no se ha anunciado a Jack Quaid como Superman en la pantalla grande.

Te puede interesar: “Succession”: el episodio 3 cambió todo y lo que se viene puede ser peor

“Superman se ha mantenido como uno de los superhéroes más icónicos y queridos del mundo” comentó Amy Friedman, cabeza de programación para niños y familia en Warner Bros, cuando se anunció la serie. “Esta serie es un soplo de aire fresco por parte de Warner. El equipo de animación entrega una versión de Clark Kent más moderna y amigable mientras que también entrega una valiente e inteligente Lois Lane quien tiene que luchar contra las tareas de volverse adulto y tratar de salvar el mundo.”

La serie fue pedida por Warner en mayo de 2021 junto a Batman: Caped Crusader, la cual se estrenara en Amazon Prime, y esta programada para estrenar en el próximo verano estadounidense. Aun no se anuncia en que plataforma pero de seguro pronto habrá más noticias de la nueva serie del superhéroe azul y rojo.

Te puede interesar: “La casa del dragón” empezó las grabaciones de la segunda temporada

Seguir leyendo: