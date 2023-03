“House of the Dragon”: la segunda temporada tendrá menos episodios

Opening oficial de la saga Game Of Thrones ahora también para House of the Dragon.

Fue uno de los grandes estrenos del 2022 de la señal que vino a ocupar el lugar que dejó vacante la gran Game of thrones. Con números muy auspiciantes y algunas críticas que no fueron tan positivas, House of the Dragon logró una renovación para una nueva entrega.

La novedad llegó de la mano de la cantidad de episodios que contará la ficicón que pasará del clásico número de 10 emisiones a dos menos. Así, la segunda temporada de House of the dragon contará con 8 capítulos. Este recorte, según publica el sitio especializado Deadline, no tiene que ver con una cuestión ni de costos ni de falta de interés por parte de HBO Max (que se encuentra en pleno proceso de fusión con Discovery), sino a una cuestión meramente argumental. Es decir que la misma historia invita a que se cuenten los hechos en esa cantidad de episodios. Ni más ni menos.

La segunda temporada contará con 8 episodios en vez de 10 (HBO)

Por lo pronto las grabaciones de esta nueva historia comenzarán a llevarse a cabo en estos días en el Reino Unido y recién estarían disponibles para el público en julio/agosto de 2024. Pero estas fechas son estimativas.

La pregunta que queda flotando en el aire es si esta decisión afectará a la tercera temporada (aún no está confirmada oficialmente pero ya está en proceso creativo) que en principio debería contar con 8 episodios también. Ryan Condal, el showrunner de la serie, tiene en su mente realizar dos temporadas por lo menos, pero aun falta la varita mágica de la señal para avanzar. Por lo tanto se estima que la serie contará con 4 temporadas por lo menos.

Uno de los grandes episodios de la primera temporada entre los hermanos Viserys y Daemon (HBO)

House of the dragon relató los hechos de la Casa Targaryen (la familia real que gobernó los Siete Reinos de Westeros) que se ubicaban 172 años antes de lo relatado en Game of Thrones. La guerra civil desatada luego de la muerte del Rey Viserys I, es el punto central de esta historia que continuará en la segunda entrega. Pero los personajes centrales fueron por un lado la princesa Rhaenyra y su tío, el príncipe Daemon y hermano del rey. Luego de la muerte de Viserys, su hijo Aegon II, se proclama rey aunque la verdadera reina debería ser Rhaenyra.

También la serie se encargó de mostrar otros persoanjes muy atractivos y centrales en la trama como el de la reina Alicent Hightower que se plantea como una contrafigura de Rhaenyra y el de Lord Corlys Velaryon. Como tiene acostumbrados a todos la señal, esta fue una superproducción que en cada episodio se mostraron grandes épicas batallas, juegos de poder llenos de intrigas políticas, acuerdos entre partes y también traiciones marcadas por grandes conspiraciones. Y un capítulo aparte se llevaron los dragones que estuvieron presentes a lo largo de los 10 episodios, que a diferencia de Game of Thrones, se pudieron ver gran cantidad de ellos en acción (en la serie original sólo dos).

La segunda temporada llegaría recién en 2024

Mientras tanto puedes ponerte al día con la primera temporada de House of the Dragon en el catálogo de HBO Max y por qué no con la totalidad de los episodios de Game of thrones.

