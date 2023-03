Ethan Hawke y Pedro Pascal se unen a Pedro Almodóvar en una nueva película

Este proyecto estrenará en el festival de Cannes. (El Deseo Films)

En los últimos años, el chileno Pedro Pascal se ha consolidado como uno de los actores más solicitados en Hollywood, lo cuál no le ha impedido desarrollar proyectos en el mercado latino. Tras tener dos de los sosas mas exitosos del momento (The Last Of Us y The Mandalorian), el actor se prepara para estrenar un nuevo film con el realizador Pedro Almodóvar con temática queer el cual lleva por título Strange way of life (Extraña forma de vida).

Te puede interesar: Después de “The Last Of Us”, el director de “John Wick” busca repetir el éxito con “Ghost of Tsushima”

Almodóvar, quien es reconocido por trabajos como Madres Paralelas y Volver estrenará su nuevo trabajo, el cual será un mediometraje en el que además de Pascal, también participaran Ethan Hawke y Manu Ríos. La compañía productora El Deseo anunció que dicho trabajo será estrenado en la próxima edición del festival de cine de Cannes.

Ethan Hawke y Pedro Pascal protagonizan este film definido por Pedro Almodovar como "Una historia queer". (Instagram @ethanhawke)

El film que será un western ha sido comparado con la galardonada Secretos en la montaña debido a la temática, contexto y lugar en el que se desarrolla. Incluso el propio Pedro ha hablado al respecto y ha señalado que se ha inspirado en el largometraje de Ang Lee para desarrollar su proyecto que se centrará en una historia de amor entre dos hombres.

Te puede interesar: [EXCLUSIVO] “Empieza el baile”: se conoció el tráiler oficial y la fecha de estreno de la película argentina

Hasta el momento son muy pocos los detalles que se han revelado acerca de este proyecto a cargo de Hawke y Pascal. Se sabe que es una historia de amor y que es un western. En un nuevo podcast con Dua Lipa, Almodóvar se sentó con la cantante para hablar de diversas cosas y compartir el amor que siente por su trabajo. Sin embargo, Lipa también le preguntó al director español sobre su próxima película y qué podría adelantarle. Aunque no fue una declaración sustanciosa, Pedro adelantó que la película se dirigirá a Cannes y que esa es la primera vez que el público puede disfrutar de Strange Way of Life.

Nueva película de Pedro Almodóvar. (Instagran @ethanhawke)

“No tiene permitido decir mucho sobre el western, pero va a decir algo porque eres Dua Lipa y él te ama”, dijo su traductor antes de que Almodóvar se hiciera cargo de la conversación en inglés. “El título es Strange Way of Life. Se estrenará en mayo, en el Festival de Cine de Cannes y luego tenemos que esperar hasta ese momento. Pero, por supuesto, es un western, se trata de la masculinidad, pero no quiero clasificarlo. No sé exactamente lo que la gente va a decir sobre el western. Este es un western queer en el sentido de que hay dos hombres, y se aman, y se comportan en esa situación de manera opuesta. Se trata de la masculinidad en ese sentido profundo”, dijo Almodóvar.

Te puede interesar: “Past Lives”: el film que promete conquistar a la audiencia y la crítica, lanzó nuevos adelanto

Minutos más tarde su traductor vuelve a decir: “Entonces, lo que puedo decirles sobre la película es que tiene muchos elementos del oeste, tiene pistoleros, tiene el rancho, tiene al sheriff. Tiene la ciudad, tiene tiene el enfrentamiento, pero lo que tiene que la mayoría de los westerns no tienen es el tipo de diálogo que no creo que una película occidental haya capturado nunca entre dos hombres”. Pero luego terminan el segmento con Almodóvar diciendo que estaba regalando demasiado.

Pedro Almodóvar ha dicho que se inspiró en "Brokeback Mountain" para realizar este cortometraje. (Instagram @raulmanchadosteady)

Antes de que este cortometraje estrene puedes disfrutar de Madres paralelas que se encuentra disponible en Netflix.

Seguir leyendo: