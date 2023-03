“Suzume”, la esperada película de Makoto Shinkai contará con doblaje latino: conoce sus voces

La nueva película animada de Makoto Shinkai ("Your Name") llegará a los cines en 2023.

Makoto Shinkai (creador de Your Name) presentará en abril de este 2023 su nueva película de anime titulada Suzume (Suzume no tojimari). El nuevo film tiene al público de Latinoamérica contando los días para poder disfrutarla en la pantalla grande. Al respecto, la grandiosa noticia es que también tendrá doblaje latino, además de portugués brasileño, alemán y francés. Así lo confirmó Crunchyroll durante la convención conocida como La Mole.

Asimismo, se llevó a cabo la revelación del cast para la región de Latam. ¿Quiénes serán los actores encargados de dar voz a sus protagonistas? La actriz de doblaje Nycolle González será la encargada de interpretar a Suzume. A ella se unen José Antonio Toledano en los zapatos de Souta y Xóchitl Ugarte como Tamaki. Todos de origen mexicano. El reparto es completado por Dalí González y Sofía Huerta, quienes concederán sus voces a los personajes Serizawa y Daijin.

"Suzume" sigue a una joven de 17 años que debe cerrar unas catastróficas puertas en Japón. (Crunchyroll)

Su sinopsis oficial relata que “Una joven de 17 años llamada Suzume ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo que están provocando desastres en todo Japón”. A esta producción de Shinkai se unió Masayoshi Tanaka como diseñador de personajes, Kenichi Tsuchiya como director de animación y Takumi Tanji como director de arte con producción de animación en CoMix Wave Films.

“La travesía de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: ‘Estoy buscando una puerta’. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres”, apunta la premisa oficial.

"Suzume " llegará a los cines de América Latina el 13 de abril. (Crunchyroll)

Suzume se estrenó en Japón el 11 de noviembre y Crunchyroll se agrupó con Sony Pictures y Wild Bunch International para llevarla al resto del mundo (fuera de Asia).

El nuevo proyecto de animación fantástica de Shinkai llegará a la pantalla grande de Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el 13 de abril. Previamente, ya se había anunciado esa misma fecha de estreno para México y Brasil. Por otra parte, en Colombia aterrizará 7 días después, el 20 de abril.

Póster oficial de "Suzume". (Crunchyroll)

El viaje de Suzume está a punto de comenzar y Latinoamérica lo espera con los brazos abiertos en el mes de abril.

