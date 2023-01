“Suzume”, la película anime de Makoto Shinkai, llegará a cines de Latinoamérica

La nueva película animada de Makoto Shinkai ("Your Name") llegará a los cines en 2023.

Makoto Shinkai rompió con dos décadas de la ausencia del género anime en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), luego de que su más reciente largometraje, Suzume, ingresara a la competencia de este año. La última producción de animación japonesa en haber participado en este evento fue El viaje de Chihiro (de Studio Ghibli) en 2002. A propósito del anuncio, también se dio a conocer su fecha de estreno en cines de América Latina.

Lo nuevo de Shinkai llegará cines de Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el 13 de abril de 2023. Previamente, ya se había anunciado esa misma fecha de estreno para México y Brasil. En cuanto a Colombia, se podrá ver a partir del 20 de abril.

"Suzume" sigue a una joven de 17 años que debe cerrar unas catastróficas puertas en Japón. (Crunchyroll)

La producción cinematográfica será distribuida a nivel mundial por Crunchyroll en asociación con Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom (excepto en Asia). Fue en mayo del año pasado, durante el Festival de Cine de Cannes, que la plataforma de contenido de animación japonesa adquirió los derechos de distribución de la película en todo el mundo menos en el continente asiático.

Suzume, un proyecto producido por CoMix Wave Films y STORY inc, es la nueva propuesta del aclamado director Makoto Shinkai (Your Name). “Estoy ansioso por ver cómo esta película se traduce al público internacional: qué tiene sentido, qué no y qué puntos en común tenemos entre culturas. Espero que el inminente estreno internacional de la película me dé la respuesta a esas preguntas”, dijo el cineasta nipón en declaraciones difundidas oficialmente.

La película llegará a los cines de América Latina el 13 de abril. (Crunchyroll)

Y agregó: “No puedo agradecer lo suficiente a los miembros de nuestro equipo por su talento y perseverancia sin precedentes durante la producción de la película. En nombre de todo el equipo, también me gustaría dar las gracias a todos los fans que nos han animado, haciendo posible Suzume”.

Un relato de fantasía sobre el camino hacia la adultez

El primer adelanto de Suzume se lanzó en 2022 y advirtió una historia repleta de fantasía que une a dos extraños en un conmovedor viaje. “Del otro lado de la puerta, estaba el tiempo en su totalidad— Suzume es una historia sobre la llegada a la adultez de su protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación”, apunta la sinopsis oficial.

Póster oficial del lanzamiento de "Suzume" a nivel global. (Crunchyroll)

Todo comienza en el apacible pueblo Kyushu, ubicado en el suroeste de Japón, donde Suzume se topa con un joven que dice estar buscando una puerta. Más tarde, ella la encuentra en medio de unas ruinas y, al abrirla, provoca un efecto dominó: otras puertas comienzan a abrirse en otros lugares del país y desatan catástrofes. Su misión ahora será cerrar estos portales uno por uno.

Según Crunchyroll, “la aventura de Suzume arroja un rayo de esperanza sobre nuestras propias luchas contra los senderos más difíciles de ansiedad y limitaciones que componen la vida cotidiana”. El pasado se conectará con el presente para dejar un aprendizaje en nuestros corazones para toda la vida en este largometraje animado. Suzume se proyectará en cines de Latinoamérica desde el 13 de abril.

