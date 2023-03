Murió Lance Reddick: dónde ver “John Wick”, “The Wire” y “Fringe” entre tantos otros títulos del actor

Lance Reddick encarnó a Charon en las películas de "John Wick". (Lionsgate)

Este 17 de marzo, se confirmó el fallecimiento de Lance Reddick a los 60 años. El actor fue principalmente conocido por la saga cinematográfica John Wick y las series The Wire y Fringe. Además, apareció en otros títulos como Lost, American Horror Story, Bosch, The Blacklist y Resident Evil.

Te puede interesar: “John Wick 4”: las tres claves de la nueva entrega

Reddick nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, pero estudió en la Eastman School of Music de Nueva York y en la Universidad de Yale. En esta última, obtuvo una especialidad en teatro e inició su carrera en la pantalla chica por el año 1996 con un rol menor en New York Undercover y debutó dos años después en el cine con Witness to the Mob. Años más tarde, apareció en grandes producciones para ambos formatos, ¿cuáles se pueden ver en streaming?

Saga John Wick

Te puede interesar: “Ted Lasso”, “El estrangulador de Boston” y “Extrapolations”, entre los estrenos del 13 al 19 de marzo

En la serie de películas de acción, Lance Reddick encarnó a Charon, el conserje del Hotel Continental. Es uno de los personajes principales de este universo y aparecerá por última vez en este rol en la próxima a estrenar John Wick 4. La primera entrega se puede ver en Prime Video, la segunda tanto en Prime Video como Netflix y la tercera (John Wick 3: Parabellum) está disponible en Lionsgate+.

Keanu Reeves tiene un nuevo perro asesino y asesina a aún más gente. (Lionsgate)

Fringe

Te puede interesar: Murió Lance Reddick, actor de John Wick y The Wire

Emitida entre 2008 y 2013, esta serie creada por J. J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci sigue a la División Fringe del FBI que se encarga de casos inexplicables y relacionados con un universo paralelo. El fallecido actor tuvo el rol de Phillip Broyles, un agente de este equipo, durante las cinco temporadas. El título se puede ver en HBO Max.

(HBO Max)

The Wire

Drama policial que se mantuvo al aire por cinco temporadas (2002-2008) que se ambienta en la ciudad Baltimore, Maryland, y retrata la problemática del tráfico de drogas. Lance Reddick alcanzó uno de los puntos máximos de su carrera con el papel del teniente Cedric Daniels. Todos los episodios en HBO Max.

(HBO Max)

Lost

Serie dramática creada por J. J. Abrams y ‎Damon Lindelof sobre un grupo de supervivientes de un accidente aéreo que quedan varados en una misteriosa isla. El actor interpretó a Matthew Abbadon, un agente reclutador que debía llevar a los personajes principales hacia donde debían estar. Para ver en Star+.

(Star+)

Resident Evil

Inspirada en el universo de los videojuegos de Capcom, esta serie diseña su propia historia contada desde la perspectiva de las hijas de Albert Wesker (Lance Reddick). Tuvo solo una temporada y se puede ver en Netflix.

(Netflix)

Bosch

Reddick fue uno de los protagonistas de esta serie policiaca que se basó en las novelas del escritor estadounidense Michael Connelly. Todas las temporadas están disponibles en el catálogo de Prime Video.

(Prime Video)

The Blacklist

Según la sinopsis oficial, el drama criminal cuenta la historia de “un brillante fugitivo se entrega al FBI y se ofrece para capturar criminales, pero solo si forma equipo con Elizabeth Keen, una analista criminal con escasa experiencia. Ve todo lo que quieras. James Spader ha conseguido dos nominaciones a los Globos de Oro por su papel como el cerebro criminal Red Reddington”. Para la serie, Reddick dio vida a Cowboy, un rastreador independiente. Ahora en Netflix.

(Netflix)

Seguir leyendo: