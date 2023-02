“Sin novedad en el frente”, “Elvis” y “Todo en todas partes” son algunos ganadores en los BAFTA: dónde puedes verlas

En la Alemania de 1917, Paul Baumer miente sobre su edad para poder alistarse con sus amigos en la Primera Guerra Mundial. (Netflix)

Este fin de semana se llevó a cabo la edición 2023 de los premios Bafta, que celebran a lo más destacado del cine en Reino Unido. Sin embargo, el gran favorito de la noche fue un largometraje alemán ubicado en la Primera Guerra mundial, Sin novedad al frente. La producción se llevó a casa siete premios: mejor película, director (Edward Berger), guion adaptado, sonido, fotografía, banda sonora y película no hablada en inglés. Cate Blanchet se coronó como mejor actriz por Tár.

Bruce Willis: las películas del actor de Hollywood para ver en streaming El protagonista de “Duro de matar” y “El sexto sentido" fue diagnosticado con demencia frontotemporal, así lo confirmó Demi Moore VER NOTA

Con sus siete victorias, Sin novedad al frente, basado en la novela de Erich Maria Remarque escrita en 1929, se consagró como el film con la mayor cantidad de premios ganados por una película que no está hablada en inglés. La trama sigue al soldado alemán de 17 años Paul Bäumer (Felix Kammerer), quien miente sobre su edad junto a sus amigos para poder luchar durante la Primera Guerra Mundial y así obtener el reconocimiento, la fama y la gloria prometidas. Este título está disponible en Netflix.

Siete premios consiguió la película. (Netflix)

Por su parte, Elvis, la película basada en la historia del ídolo del rock and Roll, ganó cuatro estatuillas doradas. Una de las sorpresas de la noche fue su protagonista Austin Butler, quien le arrebató el premio a Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Brendan Fraser por The Whale como mejor actor. Farrell era el favorito para llevarse esta categoría.

“Criminal”, la película con Val Kilmer que se volvió un éxito en Netflix a 15 años de su estreno La producción también está protagonizada por Stephen Dorff y hace días se encuentra entre las más vistas de la plataforma VER NOTA

La biopic del legendario artista estadounidense que es relatado a través de la perspectiva de su manager, se impuso también en los rubros de mejor casting, elenco y vestuario. El cineasta Baz Luhrmann retrata en esta propuesta cinematográfica la historia detrás del ascenso a la fama del cantante estadounidense, desde el lanzamiento de Heartbreak Hotel en 1956 hasta convertirse en un ícono de la música. Este largometraje se puede ver en HBO Max.

Austin Butler se llevó el premio a mejor actor. (Reuters/Henry Nicholls)

El largometraje Los espíritus de la isla se consagró al conseguir cuatro máscaras doradas a actriz secundaria para Kerry Condon y actor secundario a Barry Keoghan, así como guion original y película inglesa. El film que aún se puede ver en algunos cines, explora la vida de dos amigos que dejan de serlo mientras se muestra como en un remoto lugar donde los habitantes tienen poco para hacer, uno de estos dos personajes decide darle un giro a su vida.

“John Wick”: dónde ver las películas de la saga en streaming Actualmente se encuentran todas las películas en streaming aunque no en la misma plataforma y te ayudamos a encontrarlas VER NOTA

La presencia de Latinoamérica llegó de la mano del cineasta Guillermo del Toro, quien subió al escenario de Los British Academy Film Awards para recibir su premio a mejor animación por el largometraje en stop-motion Pinocho. Esta película que está disponible en Netflix sigue la historia un Pinocho inocente y travieso que solo quiere ser libre y amado por un padre afligido por la pérdida de su hijo.

Collin Farrell se fue a casa con las manos vacías al perder en mejor actor. (Searchlight Pictures)

Seguir leyendo: