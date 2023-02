“Mentiras”: la denuncia de una mujer que afirma haber sido violada y nadie le cree en una serie de Netflix

Trailer de "Mentiras", la serie que relata la pesadilla que vive una mujer cuando denuncia una violación

La ficción española, basada en la serie Liar una versión previa estrenada en 2017 y que puede verse en Paramount+, toma el nombre de Mentiras. Disponible en el catálogo de Netflix, esta historia relata en primera persona todas las situaciones que debe atravesar una mujer luego de que realiza una denuncia por una violación. Una historia en la que la víctima es juzgada antes que su agresor y apunta a mostrar el doble tormento que puede sufrir una víctima de delitos sexuales en una sociedad que privilegia la palabra de los hombres poderosos.

Ángela Cremonte interpreta a Laura Munar, una profesora de literatura a la quien el doctor Xavier Vera (Javier Rey), el padre de Lucas (Óscar Ortuño), uno de sus alumnos, la invita a cenar. Vera es un hombre es respetado por todos; un médico que trabaja a su vez con con la hermana de Laura, Cata (Manuela Velasco), quien está encantada por esta cita. Pero esta historia no tiene un final feliz.

Lo que comienza con una cita consentida termina de la peor manera

Laura viene de romper una relación de 13 años con su novio Iván y decide comenzar a conocer a nuevas personas. Pero la noche en la que cena con Xavier no termina de la mejor manera. Ella lo invita a pasar a su casa y a la mañana siguiente siente que algo nefasto sucedió aunque no recuerda los detalles. Laura afirma que fue abusada por este hombre que tuvo sexo con ella sin su consentimiento. Así empezará una locura donde nadie le creerá su “versión” de los hechos dándole prioridad a las palabras del hombre.

Las revisiones médicas después de esta noche no muestran que hubiera signos de violencia y la policía le hace recordar una y otra vez lo sucedido. Laura está absolutamente convencida de lo que pasó, pero los recuerdos llegan como ráfagas que no le otorgan la claridad necesaria para explicar todo.

Entrevista a Ángela Cremonte, Protagonista De La Serie Mentiras

En comunicación con Infobae, la actriz dialogó acerca del caso que se cuenta en Mentiras: “Tenemos metida en la cabeza que una violación tiene algo como de mucha violencia física, de mucha energía, de mucha posesión”, reflexionó Cremonte y agregó: “Pero muchas veces hay violencias más pasivas, más sutiles si es que se puede contar con palabras. Sucede que una no quiere y le cuesta decir que no porque es su pareja, y su pareja acaba forzando la relación. Eso pasa y también es una relación no consentida.”

La serie hace foco en el incómodo lugar que tienen que pasar muchas mujeres cuando deciden contar y denunciar una violación porque siempre terminan siendo ellas señaladas, de alguna ridícula manera, que tuvieron algo de culpa: “A la mujer se la victimiza doblemente, se la culpabiliza en vez de considerarla como víctima”, asegura Ángela Cremonte, hija de padres argentinos que emigraron a España. “Aparte se la hace revivir constantemente los acontecimientos. Siempre existen estas preguntas: ‘¿No sería que ibas borracha? ¿No sería que llevabas la falda muy corta?¿Empezaste tú primero?¿Pero si en la cena tenías mucha química?’. Al final, la culpa es tuya y se hace un juicio público que va por delante del juicio de los tribunales. Es muy injusto y doloroso y, por otra parte, lo que a algunos presuntos agresores les sucede es que se los condena antes de que el tribunal haya dictado justicia y es una especie de condena en la plaza pública por ambos lados. Evidentemente, las estadísticas dicen que la que se llevan la peor parte siempre son las mujeres y son las víctimas reales”, concluye la protagonista de esta serie que en la versión original fue interpretada por Joanne Froggatt (Downton Abbey).

Andrew y Laura, en "Liar", la versión inglesa de "Mentiras"

La historia se va develando como las capas de una cebolla que nos lleva a sospechar de cada uno de los personajes. Un thriller psicológico que seguramente hará reflexionar a más de uno luego de terminar los los seis episodios de 45 minutos que dura la primera temporada.

Puedes ver Mentiras en el catálogo de Netflix y Liar en el de Paramount+.

