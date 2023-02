Así es la película con el regreso de Celine Dion más las estrellas Priyanka Chopra y Sam Heughan que enamorará a los espectadores

Una joven intenta aliviar el dolor de la muerte de su prometido enviando mensajes románticos a su antiguo número de teléfono y establece una conexión con el hombre al que se le ha reasignado el número.

Este 14 de febrero gran parte del mundo celebra el amor y Sony Pictures Entertainment también con Love Again (Amor a primer mensaje), película que lanzó su tráiler oficial. Protagonizada por Priyanka Chopra (Tigre Blanco, Guardianes de la bahía) y Sam Heughan (Outlander), la producción conforma un infalible drama romántico que promete enamorar a muchos. Además cuenta con el regreso de Celine Dion.

El film se centra en una mujer que, después de perder trágicamente a su prometido, comienza a enviar mensajes de texto románticos a su número de teléfono. Pero resulta que este ha sido reasignado a un hombre al otro lado de la ciudad que sufre una angustia similar. “Los dos se encuentran y sienten una conexión innegable, pero parece que no pueden dejar atrás el pasado, hasta que Celine Dion y su música les da el coraje para volver a arriesgarse en el amor”, apunta su sinopsis.

Priyanka Chopra y Sam Heughan protagonizan "Love Again". (Sony Pictures Entertainment)

“Rob, desde que tu prometida te dejó, a tu trabajo le hace falta pasión. Te estoy asignando un artículo de alguien que puede ayudarte”, se escucha que le dicen al protagonista en el adelanto oficial. Luego lo envían con la propia Celine Dion, por lo cual queda estupefacto en cuanto la ve y ella comienza a llenarlo de consejos. Por otro lado se ve a una chica llama Mira (usando la camisa de su novio fallecido), quien envía mensajes al antiguo número de su amor, número que ahora tiene Rob. El destino les tiene preparada una sorpresa de la que no podrán escapar.

Love Again se encuentra a cargo de Jim Strouse (La increíble Jessica James) como director, también escrita por él junto a Lauryn Kahn. Está basada en la novela Text For You de la alemana Sofie Cramer y es una versión en inglés de una producción alemana de 2016.

"Love Again" aterriza en la pantalla grande el 11 de mayo". (Sony Pictures Entertainment)

Elenco de Love Again

El drama está protagonizado por Chopra, Heughan y Dion. A ellos se unen Russell Tovey (American Horror Story: New York City), Steve Oram, Omid Djalili, Sofia Barclay, Lydia West, Arinze Kene y Celia Imrie. Sus compañías productoras son Screen Gems y Thunder Road Pictures. Y su distribuidora oficial es Sony Pictures Entertainment (SPE).

El cuanto al rodaje de la película romántica, se conoce que este inició en octubre de 2020 y finalizó a principios de 2021. Se llevó a cabo por primera vez en Londres, y luego se movió a los Estados Unidos.

"Love Again" es un drama romántico dirigido por Jim Strouse. (Sony Pictures Entertainment)

Love Again tiene fecha de estreno oficial para el 11 de mayo en la pantalla grande.

