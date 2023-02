Barney, el adorado personaje, regresa a la pantalla chica con una nueva versión

La nueva versión de la serie llegará en 2024. (Mattel)

Aunque fue muy popular durante todos los 90, hace dos décadas que la serie Barney y sus amigos llegó a su final. Tras todos estos años de ausencia, ahora regresa, ya que se está preparando una nueva versión animada del personaje. La compañía de juguetes Mattel, que tiene la licencia de esta franquicia creada para niños de prescolar, dio la noticia de que el popular dinosaurio púrpura llegará a la pantalla chica en 2024.

Al parecer el nuevo programa vendrá en forma de cápsulas, mismas que se transmitirían previo a la proyección de alguna película, o antes de que inicie algún video en YouTube. Junto con el lanzamiento de nuevos productos para niños, también se espera que se lancen toda una línea de accesorios con el diseño original de Barney así como diversos productos enfocados no sólo en los niños, sino también en los papás sus papás, quienes seguramente crecieron con la serie original.

La serie original llegó a su fin en 2001. (PBS)

Al igual que con el programa original, el nuevo proyecto está creado para niños en edad preescolar y contará con “el dinosaurio púrpura y sus amigos, atrayendo a nuevas audiencias al mundo de Barney a través de aventuras llenas de música centradas en el amor y la comunidad”, dijo Josh Silverman, Director de Franquicias y Director Global de Mattel. Agregó que “El mensaje de amor y amabilidad de Barney ha resistido la prueba del tiempo. Aprovecharemos la nostalgia de las generaciones que crecieron con Barney, ahora padres, y presentaremos el icónico dinosaurio en una nueva generación de niños y familias en todo el mundo a través de contenido, productos y experiencias”, añadió.

Barney debutó originalmente en PBS en 1992, ganando una inmensa popularidad durante ese tiempo con producciones como Sesame Street y Mister Rogers’ Neighborhood. Nelvana de Corus Entertainment está produciendo la nueva serie, mientras que Fred Soulie y Christopher Keenan son productores ejecutivos para Mattel TV. Colin Bohm y Pam Westman de Nelvana también son productores ejecutivos.

La serie estuvo al aire durante 14 temporadas. (PBS)

“Al crear la nueva serie, era importante para nosotros reflejar adecuadamente el mundo en el que viven los niños de hoy en día para que la serie pueda brindar lecciones significativas sobre cómo navegarlo”, dijo Fred Soulie, vicepresidente sénior y gerente general de Mattel Television. “Con nuestra versión moderna de Barney, esperamos inspirar a la próxima generación a escuchar, preocuparse y soñar en grande. Creemos que a los padres, muchos de los cuales recordarán con cariño al Barney original de su propia infancia, también les encantará el programa”.

Fue a principios de la década de 2000 que Barney comenzó a generar una serie de burlas y diversos actos de odio hacia el programa. Esto pudo haber llevado a su cancelación definitiva. El show de tv además generó la creación de una docuserie de tres partes llamada I Love You, You Hate Me, que se estrenó en Peacock en octubre de 2022. Ahí se muestran las reacciones negativas que tuvo la producción entre el público adolescente de aquellos años.

La serie fue creada en 1992 por Sheryl Leach. (PBS)

Los otros planes para el regreso de la franquicia de Barney aún no están del todo claros, pero se informó anteriormente que había un Barney “oscuro” en proceso. El ganador del Oscar Daniel Kaluuya se ha integrado a ese proyecto, y el año pasado dijo que aún se estaba trabajando en el guión . Si bien el nuevo anuncio para el segundo aire del personaje, no está claro si el plan aún es seguir adelante con la película de Kaluuya, o si recurrirán a algo más amigable para los niños.

Antes de que llegue una nueva versión de Barney puedes ver Spidey y sus sorprendentes amigos en Disney+.

