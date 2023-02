“The Last Of Us”: a qué hora se estrena el quinto episodio en HBO Max

Quinto episodio de esta serie basada en el popular videojuego. Es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Llega un nuevo episodio de The last of us a HBO Max pero esta vez se adelanta por dos días y abandona su horario habitual de los domingos. El motivo es por la trasmisión del Super Bowl, el evento deportivo más impactante en materia de rating de la televisión estadounidense.

La serie The Last of us que se emite habitualmente las noches de los domingos por la señal, está escrita y producida ejecutivamente por los co-creadores Craig Mazin (creador de la serie de HBO Chernobyl) y Neil Druckmann (creador y guionista de la franquicia “The Last of Us” y co-presidente de Naughty Dog).

Imagen del quinto episodio de "The last of us"

Así de esta manera, el quinto episodio podrá verse en los siguientes horarios dependiendo de tu país de residencia este viernes 10 de febrero:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.

Luego de este cambio, la serie continuará con su horario y día habitual en los que se emitirán el resto de los episodios: el sexto el 19 de febrero, el siguiente se estrena el 26 de febrero, el octavo con fecha de estreno el domingo 5 de marzo y el último, el noveno el 12 de marzo. La segunda temporada fue confirmada por la señal pero aun sin fecha exacta de lanzamiento.

Pedro Pascal y Bella Ramsey deberán huir de nuevos enemigos

Con una puntuación del 96% de la crítica en Rotten Tomatoes, la serie ha recibido excelentes críticas que ya la postulan como una de los mejores de este año que recién comienza. The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel interpretado por Pedro Pascal es un superviviente del primer ataque y es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador en el que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

El quinto episodio cuenta con un trailer en el que se revela que el vínculo entre Ellie y Joel comenzará a construirse más intensamente mientras se enfrentan a un nuevo enemigo que está infectado.

El personaje de Melanie Lynskey se incorporó en el episodio 4 de la serie

El elenco incluye a su vez a Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Puedes ver los episodios ya emitidos en la plataforma de HBO Max.

