“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”: cuántas escenas post créditos tendrá la película de Marvel

Tercera parte de la franquicia "Ant-Man" en donde se verá al superhéroe combatir al villano Kang. (Marvel Studios)

La Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) iniciará con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera entrega de la saga del Hombre Hormiga interpretado por Paul Rudd. La película nos llevará de vuelta al Reino Cuántico, una dimensión del Multiverso que solo se puede conocer si uno es más pequeño que un átomo (un nivel de encogimiento que ya han logrado antes tanto los padres de Hope Van Dyne como el mismo Scott Lang).

“Los superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, y con la hija de Scott, Cassie Lang, la familia explora el Reino Quántico, interactúa con extrañas criaturas y se embarca en una aventura que los hará ir más allá de lo que creían posible”, sostiene la sinopsis oficial.

Paul Rudd retoma su papel como superhéroe en esta nueva aventura en el Reino Cuántico. (Marvel Studios)

En esta nueva travesía, ellos no solo harán nuevos descubrimientos científicos, sino que se toparán también con el villano que promete atormentar a los superhéroes en esta etapa: Kang, el Conquistador (Jonathan Majors). Habíamos visto antes una variante de este personaje bajo el nombre de “Aquel que permanece” en la serie Loki y fue él mismo quien advirtió al Dios de la mentira y a Sylvie que lo más inteligente no sería matarlo por el caos que se avecinaba en el conjunto de universos. Al final, es ella quien lo asesina y se desata este devastador evento.

Las escenas post créditos de “Ant-Man 3″

Recientemente, se confirmó que la nueva secuela de Ant-Man contará con dos escenas post créditos y hay teorías sobre lo que podrían contener. Uno de los cameos más esperados por los aficionados de Marvel es el de Loki, interpretado por Tom Hiddleston, puesto que, está vinculado a Kang y tiene parte de culpa de lo que ha sucedido con el Multiverso después de todo.

El film dará inicio a la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel. (Marvel Studios)

Sin embargo, aún nada está confirmado y solo queda esperar el lanzamiento de la película en cines para conocer lo que trae este siguiente capítulo del UCM. Eso sí, un punto es más que claro ahora: los Vengadores han quedado en el pasado, así que, cada uno de los héroes enfrenta sus propias aventuras en solitario. Y esto se mantendrá así hasta Avengers: Kang Dinasty, producción que supone un reencuentro de viejos y nuevos rostros de la franquicia.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania está protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly en los roles de Scott Lang y Hope Van Dyne. El reparto también cuenta con la participación de Jonathan Majors como Kang, Kathryn Newton como Cassie Lang, Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Bill Murray en un papel aún no especificado.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" llegará a los cines el 16 de febrero. (Marvel Studios)

El director Peyton Reed regresa a dirigir en esta tercera parte: “Las películas de Ant-Man fueron siempre sobre la familia. En Quantumania, profundizamos y complicamos la dinámica familiar, además de pintar sobre un lienzo mucho más grande. Incursionamos un poco en el Reino Cuántico en las primeras dos películas, pero esta vez, queríamos darle a la película un aspecto visual totalmente diferente. Es una experiencia épica”.

La película de Marvel Studios llegará a los cines de América Latina el próximo 16 de febrero.

