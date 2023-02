Murió Melinda Dillon: actriz de “Encuentros cercanos”, “Una historia de Navidad” y “Ausencia de malicia” tenía 83 años

Encuentro cercano del tercer tipo es una película de ciencia ficción de 1977 dirigida por Steven Spielberg. La película sigue a varios personajes que experimentan encuentros cercanos con objetos voladores no identificados y eventualmente se ven involucrados en una misión para contactar a seres extraterrestres.

Melinda Dillon fue una actriz estadounidense conocida por su carrera en cine y teatro. Nació el 13 de octubre de 1939 en Hope, Arkansas, Estados Unidos y murió el mes pasado. Ella tenía 83 años. Algunos de sus papeles más destacados incluyen:

“Close Encounters of the Third Kind” (Encuentros cercanos del tercer tipo) (1977) - una película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg en la que interpreta a la esposa de Richard Dreyfuss.

“A Christmas Story” (1983) - una película navideña clásica en la que interpreta a la madre del protagonista, Ralphie.

“Pie Grande y los Hendersons” (1987) - una comedia sobre una familia que adoptan a Pie Grande.

“Absence of Malice” (1981) - un drama legal en el que interpreta a una mujer perjudicada por un artículo de periódico.

Melinda Dillon fue conocida como actriz por su trabajo en películas y programas de televisión que han sido muy populares y aclamados por la crítica. Algunas de sus actuaciones más notables incluyen su papel en la película de ciencia ficción "Close Encounters of the Third Kind" (1977) dirigida por Steven Spielberg, en la que fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.

Melinda Dillon fue reconocida por su talento y ha recibido varias nominaciones a premios importantes, incluyendo una nominación al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Encuentros cercanos del tercer tipo”.

“Close Encounters of the Third Kind” es una película de ciencia ficción de 1977 dirigida por Steven Spielberg. La película sigue a varios personajes que experimentan encuentros cercanos con objetos voladores no identificados y eventualmente se ven involucrados en una misión para contactar a seres extraterrestres.

El personaje de Dillon en la película es Jillian Guiler, una madre soltera que experimenta un encuentro cercano y comienza a investigar su experiencia. Ella se une a Roy Neary (interpretado por Richard Dreyfuss), un trabajador de la compañía eléctrica que también experimentó un encuentro y está obsesionado con descubrir la verdad detrás de lo que vio.

La película combina una trama emocionante y llena de suspenso con una sorprendente representación de la ciencia y la tecnología, y se ha ganado un lugar en la historia como una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. La interpretación de Melinda Dillon como Jillian Guiler ha sido aclamada por la crítica y ha contribuido al éxito de la película.

Una historia de navidad es una película navideña clásica dirigida por Bob Clark y basada en un libro de relatos de Jean Shepherd. La película sigue a Ralphie Parker, un niño de 9 años que sueña con tener un rifle de BB para Navidad. La película se desarrolla en Indiana en los años 40 y retrata la historia de Ralphie y su familia mientras experimentan las alegrías y desafíos de la temporada navideña.

Una historia de navidad (A Christmas Story) es una película navideña clásica dirigida por Bob Clark y basada en un libro de relatos de Jean Shepherd. La película sigue a Ralphie Parker, un niño de 9 años que sueña con tener un rifle de BB para Navidad. La película se desarrolla en Indiana en los años 40 y retrata la historia de Ralphie y su familia mientras experimentan las alegrías y desafíos de la temporada navideña.

La actriz interpretó a la madre de Ralphie en la película. Ella es un personaje cálido y amoroso que apoya a su hijo y a su familia en todo momento. A pesar de que se enfrenta a situaciones desafiantes, cómo lidiar con su esposo enojado y encontrar un regalo para su hijo, ella siempre mantendrá su sentido del humor y su amor por la vida.

La película en su momento fue ampliamente considerada como una de las mejores películas navideñas de todos los tiempos y ha sido transmitida anualmente en televisión desde 1983. La interpretación de Melinda Dillon como la madre de Ralphie fue una parte importante del éxito de la película y ha sido aclamada por la crítica y el público.

Melinda Dillon estuvo casada con Richard Libertini, un actor y comediante estadounidense conocido por su trabajo en teatro, cine y televisión. La pareja se casó en 1977 y estuvo junta hasta el fallecimiento de Libertini en 2016.