Bryan Cranston volvió a Paramount+ con la ansiada segunda temporada de “Your Honor”

Un juez confronta sus condenas cuando su hijo se ve involucrado en un atropellamiento del que escapa y que involucra a una familia del crimen organizado. Al enfrentarse a decisiones complicadas, descubre hasta dónde llegaría un padre para salvar la vida de su hijo.

El ganador del Emmy Bryan Cranston para muchos será por siempre Walter White. Sin embargo, luego del enorme éxito de Breaking Bad, en 2020 pudo volver a mostrarse en otra producción que brilló en el estreno de su primera temporada en Showtime, aterrizando luego en Latinoamérica a través de Paramount+. Su título es Your Honor y ya tiene disponible el primer capítulo de la segunda y última entrega en el servicio de streaming desde este 3 de febrero.

Esta historia inició con Cranston interpretando a un juez de Nueva Orleans, que se vio obligado a enfrentar sus propias convicciones cuando debido a un accidente, su hijo se vio envuelto en un asesinato que involucraba a una familia de la mafia. Dicha primera parte fue bastante elogiada y ahora su segunda temporada muestra el regreso de Bryan en el papel de Michael Desiato. A él se le ofrece la oportunidad de pagar por sus pecados enfrentándose a Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), jefe de una familia de mafiosos en su comunidad.

Imagen de la segunda temporada de "Your Honor". (Paramount+)

La nueva historia de Your Honor continuará después de un terrible accidente que deja muy afligido a Michael Desiato, quien aparentemente se ha quedado sin esperanzas. Mientras esto sucede, Jimmy Baxter parece estar dispuesto a ensanchar su imperio criminal, mientras que su esposa Gina trata de canalizar la ira que siente por el homicidio de su hijo.

Los nuevos capítulos estarán repletos de acción, amenazas, órdenes para asesinar y hasta persecuciones violentas tipo película de acción. Mientras que la primera temporada retrató a Cranston como un magistrado no tan honorable, la segunda parece inclinarse hacia el arrepentimiento del protagonista (quien al parecer intenta reparar sus pecados).

La temporada 2 de "Your Honor" arribó a Paramount+ el 3 de febrero. (Paramount+)

Lo que está comentando la crítica de Your Honor, temporada 2

De forma positiva, Brian Tallerico de The Playlist dijo: “Sufre un poco de la plaga de la época televisiva moderna, en la que parece que hubiera consistido en seis capítulos alargados a diez. Pero el reparto encuentra la manera de hacer que el alargamiento sea soportable”. Asimismo, Emma Vine de Ready Steady Cut la alabó expresando que es una digna continuación “que retrata con precisión el peso del dolor y la pérdida, así como los efectos de la corrupción y el encubrimiento”.

Mientras, Emma Kiely de Collider manifestó que la segunda parte de Your Honor “es sombría, lenta y no tan emocionante como la primera, pero pinta una imagen auténtica del dolor”. Por último y de forma contraria a las anteriores, Joel Keller de Decider aseveró: “Con un poco menos de Cranston, un montón de historias confusas y personajes que no han llegado a ser más profundos que en la primera temporada, esta parece una idea que era mejor dejar como eso: una idea”.

La nueva serie de Bryan Cranston en la que da vida a un juez que tiene que ocultar el asesinato que ha cometido su hijo.

Your Honor está basada en la serie israelí Kvodo creada por Shlomo Mashiach y Ron Ninio. Mira el inicio de su segunda temporada en Paramount+.

