“Superman: Legacy” es la próxima película del hombre de acero y será el punto de partida del universo DC: se estrenará en 2025

La nueva película de "Superman" llegará en 2025. (DC Studios)

Escrita por James Gunn, Superman: Legacy llegará poco antes de la secuela de The Batman, el 11 de julio de 2025. El próximo largometraje marcará el inicio de esta nueva era de DC pero no será una historia de origen. Legacy será el comienzo de la línea argumental que Gunn prepara para DC. Esta primera etapa se llamará Capítulo 1: Gods and monsters.

Se viene el nuevo DC Studios: confirmadas las películas de “The Batman 2″, “Superman Legacy”, “Swamp Things” y más proyectos Se espera además una serie sobre el universo de Linterna verde llamado “Lanterns”, otra al estilo “Game Of Thrones” de Wonder Woman y una buena lista que reveló este martes James Gunn VER NOTA

Al respecto, el copresidente de DC Studios está actualmente escribiendo el proyecto y el estudio espera que acepte dirigir también. Con esta nueva versión del hijo de Krypton, Gunn y su equipo iniciará un largo camino para darle un universo de películas y series más compacto a Batman y compañía.

NOTA EN DESARROLLO...