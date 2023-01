Así es la película con Christian Bale sobre un detective y con un Edgar Allen Poe ficticio que ya está en Netflix

El veterano detective Augustus Landor investiga unos asesinatos ayudado por un joven cadete que acabará convirtiéndose en un autor de fama mundial, Edgar Allan Poe. (Netflix)

Lo nuevo de Christian Bale llega bajo el título de Los crímenes de la academia, una historia que discute lo macabro y siniestro que puede llegar a convertirse el ser humano. Es una trama de asesinatos, conspiración y amenazas, ambientada en la Nueva York del siglo XIX. La película es un laberinto de suspenso que llegará este viernes, 6 de enero, al catálogo de Netflix.

Está protagonizada por un Edgar Allen Poe ficticio que actúa como una especie de protegido y se propone resolver dos sombríos asesinatos. Aunque ya antes se han mostrado diversas representaciones de Poe en la pantalla, esta será la primera vez en la que se reflejará al escritor mucho antes de que se convirtiera en uno de los más reconocidos autores de ficción detectivesca y de horror gótico. Esta producción hace un esfuerzo por mostrar el enigma del famoso literato.

El film se basa en la novela homónima de Louis Bayard publicada en 2006. (Netflix)

La trama de Los crímenes de la academia

Basada en la novela de 2006 del mismo nombre de Louis Bayard, la película tiene lugar en la academia militar de West Point, Nueva York. Ambientada en el invierno de 1830, un joven cadete es encontrado ahorcado, con el pecho abierto y el corazón cortado. Esto perturba y desconcierta a las autoridades, quienes deciden llamar al ex agente de policía de Nueva York, Augustus Landor (Bale) para investigar el caso, con la esperanza de atrapar al asesino antes de que surjan nuevos crímenes.

Será en este momento donde el investigador necesitará la ayuda de un cadete que sepa como se maneja el lugar y pueda ayudarlo a investigar el caso. Es por esta razón que Landor recluta a un joven Poe (Harry Melling) para que asesorarlo en su misión.

Un detective veterano se une a un cadete inexperto en un complicado caso. (Netflix)

Los crímenes de la academia muestra los comienzos del escritor de El cuervo. Aunque en la vida real, Poe sirvió en el ejército de los Estados Unidos y también pasó siete meses en West Point, la trama cinematográfica no se basa en ningún hecho real; sin embargo, las escenas y los diálogos parecen tan auténticos y reales como si realmente hubieran sucedido.

¿En qué libro se basa la película?

El largometraje es una adaptación de la novela The Pale Blue Eye del escritor estadounidense Louis Bayard de 2006. El New York Times llamó al libro “un nuevo misterio sorprendentemente inteligente y devotamente poco sentimental que se lee [que] como un clásico perdido”. Extrañamente, para un autor cuyo trabajo parece muy cinematográfico, esta publicación será la primera en ser adaptada en el cine hasta la fecha.

El cineasta Scott Cooper colabora por tercera vez con Bale en este thriller de horror gótico. (Netflix)

¿Quién dirige ?

El actor convertido en director, Scott Cooper, ha adaptado la novela y también dirige este largometraje. La filmografía del realizador suele componerse de historias ambiciosas que dicen algo profundamente arraigado sobre la vida estadounidense y su relación con los pasajes más oscuros de la psique humana. “Este es mi intento de una novela policíaca de gran formato con un asesino en serie en el centro”, dijo. “Quiero hacer películas que me lleven a un espacio diferente, tal vez incómodo, pero me alegro de que Christian me acompañe”.

¿Quién protagoniza?

Christian Bale da vida al detective jubilado de la ciudad de Nueva York, Augustus Landor, mientras que el papel de Edgar Allan Poe será interpretado por Harry Melling, quien es reconocido por su personaje de Dudley Dursley en la franquicia de Harry Potter. Originalmente, este rol había sido ofrecido a Timothée Chalamet, quien finalmente rechazó la propuesta por estar involucrado en el film de Wonka, dirigido por Paul King y basado en el popular personaje creado por Roald Dahl.

La película estará disponible a partir del 6 de enero en streaming. (Netflix)

Toby Jones se meterá en la piel del cirujano Dr. Marquis, quien realiza las autopsias de las dos víctimas asesinadas; y Gillian Anderson será su esposa Julia. Robert Duvall interpreta a Jean-Pépé, un experto en ocultismo que, al igual que Landor, tiene una vida semihermética en los bosques del estado de Nueva York. El elenco también incluye a Timothy Spall como el fanfarrón coronel de West Point que quiere que los crímenes se resuelvan rápidamente.

¿Dónde se filmó la película?

El rodajde de Los crímenes de la academia se llevó a cabo a fines de 2021 en locaciones de West Point, Nueva York. El hotel Compass Inn en Laughlintown en Pensilvania fue transformado para que se convirtiera en una taberna visitada por los veteranos de la academia, mientras que, el Westminster College de New Wilmington fue donde se recreó a West Point. Durante varios meses, los extras pasaron por un campo de entrenamiento para aprender a marchar y poder actuar como cadetes reales.

Harry Melling y Christian Bale protagonizan la producción inspirada en los años jóvenes de Edgar Allan Poe. (Netflix)

Antes de que se estrene Los crímenes de la academia, puedes disfrutar de Amsterdam (protagonizada por Christian Bale) en Star+.

