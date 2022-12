Christian Bale protagoniza el nuevo avance de “Los crímenes de la academia” que se estrena en enero en Netflix

El veterano detective Augustus Landor investiga unos asesinatos ayudado por un joven cadete que acabará convirtiéndose en un autor de fama mundial, Edgar Allan Poe. (Netflix)

A unos semanas de que Los crímenes de la academia llegue a Netflix, la plataforma de entretenimiento ha lanzado un nuevo tráiler de esta produccción estelarizada por Christian Bale. Basada en una novela escrita por Louis Bayard de 2006, el largometraje estará disponible a partir del 23 de diciembre en cines de Estados Unidos y llegará al catálogo de la plataforma online a partir del 6 de enero.

En el avance difundido este miércoles, Christian Bale investiga un asesinato en la década de 1830 en el norte del estado de Nueva York. El video muestra el caso de asesinato más desafiante del detective Augustus Landor que involucra las muertes sospechosas de varios jóvenes cadetes en la Academia Militar de EE. UU. El adelanto sugiere que las víctimas están siendo potencialmente utilizadas en rituales de culto. Con la ayuda de Edgar Allan Poe (Harry Melling), el personaje de Bale debe resolver el caso y encontrar al asesino antes de que se sacrifiquen más vidas.

El film está basado en una novela escrita por Louis Bayard. (Netflix)

Poe, el renombrado escritor y poeta conocido por El cuervo, La caída de la casa Usher y Un sueño en un sueño, se presenta como un joven cadete en la academia militar.”Abajo, abajo, abajo vino la ráfaga de golpes calientes”, dice el escritor en el adelanto publicado. “La noche más oscura, negra con la furia del infierno, dejando solo ese ojo azul pálido mortal”.

Los crímenes de la academia está escrita, dirigida y producida por Scott Cooper. El realizador ha señalado que la idea para este largometraje surgió tras hacerse la pregunta de ¿cómo habrá sido el escritor en su juventud?. Por ello su intención fue mostrar una trama que imaginara cómo habría sido en sus primeros días Allan Poe (Melling), como un cadete de la policía, en su aventura por resolver un crimen junto a un policía retirado.

Christian Bale da vida a Augustus, un veterano investigador. (Netflix)

En una reciente entrevista con Vanity Fair, el director, quien además produce y dirige este proyecto, detalló que el largometraje hará un especial énfasis en las prácticas del ocultismo. Esto en una clara referencia a la fascinación que se dice tenía en la vida real el poeta Edgar Allan Poe, quien al parecer realizaba ritos satánicos.

“Nos dejó como el padrino de la ficción detectivesca y de terror. Pensé, ‘OK, tengo la oportunidad de hacer tres cosas con este film: crear una novela policíaca, una historia de amor entre padre e hijo, y luego una historia sobre el origen de Poe´. Poe a esta temprana edad era bastante cálido, ingenioso, divertido y muy sureño. Las experiencias que estoy presentando en esta película lo llevaron por caminos más oscuros por los que lo conocemos”, dio Cooper.

La película estará disponible a partir del 6 de enero en streaming. (Netflix)

Este thriller histórico toma como inspiración los años de estudiante del escritor para explorar una característica especial de sus novelas y cuentos: los crímenes fríamente calculados que no son tan sencillos de resolver. Además, cada uno de estos personajes esconde algo detrás al pretender ser quienes no son.

En Los crímenes de la academia, junto a Bale y Melling están Gillian Anderson (The Crown), ganador del Oscar Robert Duvall, Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Toby Jones (First Cow), Charlotte Gainsbourg (Anticrist), Harry Lawtey (Industry) y Timothy Spall (Mr. Turner), Fred Hechinger (Fear Street), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly’s Game), Brennan Keel Cook (Encounter), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), Matt Helm (The tragedy of Macbeth), Steven Maier (El complot contra América) y Charlie Tahan (Ozark).

Los crímenes de la academia se podrá ver en el servicio de Netflix el próximo 6 de enero.

