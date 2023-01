“Hunters”, la serie protagonizada por Al Pacino, regresa con una temporada final

Después de que un accidente descarrila sus planes en Europa, los Hunters deben unirse nuevamente para cazar a Adolf Hitler, quien está escondido en Sudamérica. Una mirada al pasado revela a Meyer Offerman (Al Pacino) encontrando una peligrosa amenaza que podría develar su secreto y exponer su verdadera identidad.

El próximo 13 de enero llega al catálogo de Prime Video la segunda temporada de Hunters que a su vez será la última. La serie creada por David Weil tuvo su estreno en febrero de 2020 cuando la plataforma puso a disposición de los suscriptores este título. Pero a pesar de que obtuvo su renovación en agosto de ese mismo año, la segunda tanda de episodios recién verá la luz en estos días.

La trama de Hunters giraba en torno a un grupo de personas que se disponían a cazar nazis en el año 1977 en Nueva York. Estos cazadores descubren que estos miembros de la SS viven en la ciudad de manera oculta y que planean un diabólico plan: la creación del Cuarto Reich.

Al Pacino regresa como Meyer Offerman para la temporada final de "Hunters"

La ficción contó con uno de los actores más importantes de la industria del cine como lo es Al Pacino que interpertó a Meyer Offerman que en esta temporada será clave nuevamente. El pasado de Meyer mostrado a través de un flashback, lo muestra al hombre en medio de una peligrosa amenaza que podría revelar su secreto y exponer su verdadera identidad, con explosivas consecuencias para los miembros de los Hunters.

En declaraciones al sitio Entretainment Weekly, el creador de la serie dio su mirada sobre la incorporación de la figura más odiosa de la historia: “Para mí, como un niño que creció en Long Island siendo judío, siempre hubo esta frustración y enfado porque Hitler se salió con la suya con sus crímenes, nunca fue llevado ante la justicia, nunca fue arrestado, asesinado, juzgado, él tomó una decisión al final de su vida. Entonces, Hunters, siendo una serie sobre la catarsis, sobre el empoderamiento judío y sobre el cumplimiento de los deseos de los niños judíos como yo que crecimos queriendo recuperar el poder, la temporada 2, espero será esa catarsis. Solo invocaría a Hitler para impartir justicia de alguna manera satisfactoria”, dijo de manera categórica Weil.

Nuevos cazadores de nazis llegan para derrotar al más maquiavélico de todos: Adolf Hitler

Lo cierto es que la sinopsis adelanta esta idea planteada en la entrevista ya que resume el argumento de la segunda temporada de esta manera: “Después de que un accidente descarrilara sus aventuras en Europa, los Hunters deberán unirse nuevamente para cazar al Nazi más infame de la historia, Adolf Hitler, quien se esconde en Sudamérica”.

Para interpretar el papel del infame dictador se eligió al actor Udo Kier (Brillarás para siempre) quien encarnará a Adolf Hitler y también se sumará al elenco Jennifer Jason Leigh (Atypical), una nueva cazadora de nazis que actuará bajo el nombre de Chava Apfelbaum.

Este 13 de enero llega la segunda y última temporada de "Hunters"

Aparte de Pacino y los actores ya mencionados, regresan a sus papeles ya conocidos Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany y Greg Austin. A su vez, Jordan Peele (No!), es el productor ejecutivo de la serie y también ejerció la misma función en el Podcast Chutzpah: Hunters Presents True Stories of Resistance, creado exclusivamente para acompañar la desepedida definitiva de la serie. Consta de 6 episodios y toma el nombre de C (está disponible desde el 13 de diciembre). En el Podcast, presentado por el mismo David Weil, se pueden oir historias extraordinarias reales que hablan del horror del Holocausto y la resistencia de quienes lograron sobrevivir.

Puedes ver la primera temporada de Hunters en Prime Video y la segunda a partir del 13 de enero.

