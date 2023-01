“Gato con botas: el último deseo” llega a los cines y conversamos con parte del elenco antes de su estreno

Pata Echegoyen y Julieta Nair Calvo conversan con Infobae sobre sus roles en la película animada "El gato con botas 2: el último deseo".

Este jueves 5 de enero llega a las salas de cine Gato con botas: el último deseo en la que Antonio Banderas le vuelve a poner su voz al personaje central. El adorable y astuto gato se encuentra en una encrucijada: ya ha quemado ocho de sus nueve vidas, aunque ha perdido la cuenta por el camino. Recuperar esas vidas enviará al Gato con Botas a su mayor misión hasta el momento. Pero se encontrará con un temible lobo que vendrá a acecharlo para quitarle la última que le queda.

En el camino se irá cruzando con varios personajes adorables, entre ellos Kitty patitas suaves (que ya formó parte de la primera película) un perro que se hace pasar por gato y los tres osos y Ricitos de Oro. Todos irán en busca de aventuras para cumplir un deseo en particular y la película recorre todas las actitudes que tienen cada personaje para lograr su objetivo final. El gato deberá enfrentar el miedo por primera vez a pesar de mostrarse siempre tan seguro de sí mismo. “Yo creo que se deconstruye en la película, no le queda otra y eso me gustó”, le contó a Infobae Pata Echegoyen, la actriz que le pone su voz a la Mamá Oso en el film. “Por eso es que, en apariencia, tiene todos los temas que hoy están vigentes. La deconstrucción del gato como el estereotipo bastante machirulo que era antes”, completa la actriz.

Las actrices Julieta Nair Calvo y Patricia "Pata" Echegoyen le ponen sus voces a Ricitos de oro y Mamá Osa respectivamente

Julieta Nair Calvo es la encargada de darle su voz a la rebelde Ricitos de Oro que siente que no encaja en la familia de los Osos y busca el deseo de independizarse de este grupo de animales. “Es una familia ensamblada” dice la actriz que en su versión en inglés su paralelo es Florence Pough. Y en este film se aborda muy de cerca el tema de las relaciones entre mamás e hijas adolescentes. “Yo que soy madre de una hija adolescente, y Ricitos es la típica: rebelde, no le importa nada y se manda”, dice Echegoyen sobre su rol.

“Esta relación que, en un momento, tiene un quiebre hermoso de estos personajes, resulta muy emocionante y, también todas las aventuras y las cosas que se mandan esta mamá osa, con su papá, el hijo y Ricitos”, reflexiona Nair Calvo quien ya había hecho de hija de Pata en otras ficciones pero en personajes reales, y resalta la labor de su compañera de la manera más cariñosa posible: “Ella es mi mamá osa con esa voz maravillosa, alucinante, tan particular que tiene Pata”, dice la actriz.

"Gato con botas: el último deseo", es la continuación de la primera entrega

Tal vez el punto más interesante del film sea esta nueva cara que se da a conocer del gato que lejos de ser un desconsiderado que no le importa nada, acá muestra su humildad y sus temores. “Lo lindo es también que se muestre vulnerable, ¿no?”, afirma Julieta Nair Calvo y agrega “que muestre que puede tener miedo, que le pasan cosas y que no se muestre como el machito que todo lo puede”. Pero también la historia hace hincapié en esa capacidad del gato de sacar una sonrisa a grandes y chicos “es muy gracioso, nos hace reír. Pero, cuando muestra de verdad su corazón y sus sentimientos, eso es muy hermoso”, concluye Nair Calvo.

Pata fue un poco más allá y analiza el film desde un punto de vista más sociológico y afirmó durante la entrevista que “en un mundo que está tan acelerado todo, con tanta tecnología, es muy importante volver a lo simple y a la fuente.”

Kitty y Gato juntos en una nueva aventura (Universal Pictures)

El resto de las voces son interpretadas por Axel Kuschevatzky como papá oso, Mariano Chiesa como bebé oso, Veronica López Treviño como Kitty y Harvey Guillén como perrito.

Por último las actrices hicieron una recomendación para que todos los fans de El Gato con botas se acerquen a los cines para disfrutar de esta historia. “Es una película muy actual, es para toda la familia y eso es muy importante, porque es un lindo plan para hacer con tus hijos. Y es una película que los papás también van a disfrutar, porque muchas veces pasa eso que [dicen] “Voy a ver una infantil. ¡Uh,no!”. Pero no, se van a divertir también. Se los prometo”, afirmó convencida Nair Calvo.

El valiente forajido Gato con Botas descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el camino. Recuperar esas vidas llevará al protagonista a su búsqueda más increíble hasta el momento.

Gato con botas: el último deseo llega a los cines el 5 de enero de 2023.

