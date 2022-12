Novedades de enero en Star+: “Bienvenidos al Wrexham”, “El menú”, “La isla de las sombras” y más

Títulos imperdibles que llegan para el primer mes de 2023.

Con novedades semanales, Star+ presenta una propuesta única de entretenimiento general para el público adulto, incluyendo estrenos exclusivos de aclamadas series y películas; entre ellas también animadas. Toma nota de uno de los mejores catálogos que llegarán al mundo del streaming para el primer mes del próximo año.

Película de terror centrada en la cocina





Kaçis: Escape terrorista

Compuesta por ocho episodios de 60 minutos, Kaçis: escape terrorista, la primera serie original del servicio de streaming producida en Turquía. Sigue la historia de un fotógrafo de guerra llamado Mehmet (Engin Akyürek), quien se interna junto a otros periodistas en el pueblo Ezidi, una minoría preislámica de origen kurdo, que está siendo perseguida y masacrada por los yihadistas en Irak.

“Si bien su plan es recorrer varios países para investigar lo que está ocurriendo con los territorios en conflicto, en su primera parada, los reporteros son capturados por una organización terrorista. Al saber que cruzaron la frontera de manera extraoficial, los radicales los pondrán en aprietos y, bajo una amenaza de muerte constante, los periodistas harán todo lo posible para sobrevivir”. Estrena su temporada completa el miércoles 4 de enero.

"Kaçis: escape terrorista" es una serie turca protagonizada por Engin Akyürek que llega al streaming. (Star+)





Bienvenidos al Wrexham

Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) y Ryan Reynolds (Deadpool) pasan el particular desafío de dirigir el tercer club de fútbol más antiguo del mundo. Bienvenidos al Wrexham es una docuserie que deja ver los sueños y problemas de Wrexham, un pueblo de clase trabajadora de Gales del Norte (Gran Bretaña), cuando dos estrellas de Hollywood toman posesión del histórico club de fútbol del pueblo.

En 2020, Rob y Ryan se unieron para comprar el club de los Dragones Rojos. ¿El problema? Rob y Ryan no tienen ninguna experiencia en fútbol ni en trabajar juntos. La serie muestra el curso acelerado de propiedad de clubes de fútbol que deben hacer Rob y Ryan para traer esperanza y cambio a una comunidad que los necesita. Estrena el 18 de enero.

Rob McElhenney y Ryan Reynolds compran un equipo de fútbol y muestran el proceso que llevan a cabo con él en "Bienvenidos al Wrexham". (Star+)

Soy extraordinaria

Comedia original británica ambientada en un mundo en el que todos los mayores de 18 años desarrollan un superpoder. Todos excepto Jen, quien con 25 años sigue esperando el suyo. Sus inseguridades no se ven favorecidas por el hecho de que está atrapada en un trabajo sin futuro y que Luke, un joven con la capacidad de volar con el que sale ocasionalmente, no tiene intención alguna de comprometerse.

Por suerte, Jen cuenta con el apoyo de su mejor amiga que no la deja sola y la acompaña en su proceso. A la deriva en un mundo enorme y armada solo con un poco de esperanza y mucha desesperación, Jen comienza un viaje para encontrar su posible superpoder. Estrena el 25 de enero.

"Soy extraordinaria" es protagonizada por Máiréad Tyers como Jen. (Star+)





Women of the Movement

Drama histórico centrado en la historia de Mamie Till-Mobley (Adrienne Warren), quien dedicó su vida a buscar justicia para su hijo Emmett Till (Cedric Joe) luego de su brutal asesinato al sur de Estados Unidos, durante la época de las leyes Jim Crow. “Reacia a dejar que el asesinato de Emmett desaparezca de los titulares, Mamie eligió cargar con su dolor frente al mundo entero para emerger como activista por la justicia y así iniciar el Movimiento Por los Derechos Civiles en Estados Unidos tal como lo conocemos hoy”, apunta su sinopsis. Disponible a partir del 25 de enero.

El drama histórico "Women of the Movement", es una producción en torno a los derechos civiles en los Estados Unidos. (Star+)





Koala Man

Serie animada que sigue a Kevin, un padre de mediana edad y su identidad no tan oculta, cuyo único superpoder es una pasión ardiente por seguir las reglas y acabar con los delitos menores en la ciudad de Dapto. Por consiguiente, en una búsqueda para limpiar su ciudad natal y, a menudo involucrando a su frustrada familia en sus aventuras, Koala Man está listo para hacer lo que sea necesario con el fin de derrotar a las mentes maestras malvadas, los horrores sobrenaturales y más. Estrena el 9 de enero.

"Koala Man" es una serie creada por el animador australiano Michael Cusack, quien también da voz al héroe titular, y es producida ejecutivamente por el cocreador de "Solar Opposites" y "Rick and Morty". (Star+)

La isla de las sombras

La isla de las sombras es una historia de ciencia ficción llena de suspenso ambientada en una pequeña isla. “Luego del fallecimiento de su amiga de la infancia, Ushio Kofune, Shinpei Ajiro regresa a su hogar natal luego de dos años para el funeral. Su mejor amigo, Sou Hishigata, sospecha que algo se esconde detrás de la muerte de Ushio y que alguien más podría correr pronto por la misma suerte. Al día siguiente, toda la familia de la casa de al lado desaparece, dejando un siniestro presagio junto al suceso”, así lo detalla su sinopsis. Disponible a partir del 11 de enero.

"La isla de las sombras" llega el miércoles 11 de enero, exclusivamente por Star+. (Star+)

Continuando con las producciones en formato serie, otra que el streamer no deja pasar es Bienvenidos al Chippendale, que continuará lanzando nuevos episodios..





PELÍCULAS EXCLUSIVAS

El menú

Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult protagonizan esta comedia negra y thriller psicológico, que relata la particular experiencia de una pareja que viaja a una isla en la costa del noroeste del Pacífico para cenar en un restaurante exclusivo, Hawthorn. Allí, el huraño y mundialmente famoso chef, Julian Slowik (Ralph Fiennes), prepara un lujoso menú para un grupo reducido de comensales especiales. A medida que transcurre la velada va aumentando la tensión en todas las mesas, mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados. Llega el 18 de enero.

Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult protagonizan "El menú". (Searchlight Pictures)





Ustedes deciden

Comedia protagonizada por Gastón Soffritti y sus amigos. “Sigue la historia de Nico, un joven actor, quien, cansado del fracaso actoral, decide sumergirse en el mundo del streaming, influencers y celebrities de las redes sociales a cualquier costo y sin importar las consecuencias para alcanzar el ‘éxito’” apunta la sinopsis oficial. No obstante, a lo largo de dicho proceso, el chico transitará una serie de acontecimientos absurdos, dramáticos, excéntricos y cómicos, producto de su inmediata popularidad en las redes sociales, que dejará ver la voracidad y las consecuencias que existen en el mundo virtual. Estrena el 25 de enero.

El actor y productor argentino Gastón Soffritti protagoniza "Ustedes deciden". (Star+)





Darby y los espíritus

Producción de comedia sobrenatural para adolescentes centrada en la historia de una joven llamada Darby Harper, quien después de sufrir una experiencia al borde de la muerte cuando era joven, adquiere la capacidad de ver a los muertos. Pero todo cambia cuando Capri (Cravalho), la ‘abeja reina’ del grupo más popular del colegio, muere inesperadamente en un extraño accidente con la plancha de pelo, lo que provoca la cancelación de la fiesta de sus Dulces 17. A partir de entonces, la vida le exigirá moverse y actuar al respecto. Llega el 27 de enero.

Riele Downs y Auli'i Cravalho protagonizan esta comedia dramática llamada "Darby y los espíritus". (Star+)

