“La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia” todo lo que necesitas saber sobre la nueva serie de Disney+

Jess, una joven miembro de la organización DREAM, busca respuestas sobre su familia y se embarca en la aventura de su vida para desvelar la verdad sobre el pasado y salvar un tesoro panamericano perdido. (Disney Plus)

Hace 18 años Nicolas Cage logró que el público se interesara de nueva cuenta en la arqueología y las historias de misterio que había dejado abandonado la saga de Indiana Jones. La leyenda del tesoro perdido (2004) y su secuela La leyenda del tesoro perdido: el libro de los secretos (2007), se convirtieron en un éxito de taquilla y parecía que una nueva franquicia había nacido. Sin embargo tras la segunda parte ya no existió una tercera y las aventuras del cazador de tesoros y criptógrafo estadounidense Benjamin Franklin Gates (Cage) quedaron enterradas.

Ahora, esta franquicia ha sido traída del pasado, bajo el nombre de La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia, la nueva producción llega cargada de nuevos acertijos, una historia distinta (adaptada a los tiempos actuales) y buscando tener un comienzo con el que la generación de hoy se identifique. Disney decidió en 2020 que en lugar de producir una tercera parte de la historia, convertiría su saga en una serie de televisión de diez episodios y en donde la premisa sería similar a la trama original, la búsqueda de tesoros ancestrales e invaluables.

Serie basada en las películas protagonizadas por Nicolas Cage. (Disney+)

Este nuevo show televisivo ya está en la plataforma de Disney+ desde este 14 de diciembre con nuevas aventuras, elenco y claro, algunos viejos conocidos que todos los fanáticos de los films originales disfrutarán. A continuación todo lo que debes de saber antes de disfrutar de la producción.

¿De qué trataba la historia original?

La serie de películas se centró en el personaje de Cage, Ben Franklin Gates, miembro de una familia de cazadores de tesoros, mientras investiga valiosos artefactos de la historia de los Estados Unidos. En la primera película, Gates roba la Declaración de Independencia para descifrar un mapa en la parte posterior que apunta a la ubicación de un tesoro escondido por los Caballeros Templarios. En la segunda película, el protagonista debe limpiar su apellido de las acusaciones de que su antepasado estuvo involucrado en el asesinato de Abraham Lincoln.

La actriz de origen mexicano Lisette Olivera es la protagonista. (Disney+)

¿Cuál será la historia de la serie?

La serie busca rendir homenaje a las películas que le dieron origen, continuando la historia de la búsqueda del tesoro, llena de reliquias, mapas e historia perdida. Pero con una nueva trama surge un nuevo misterio que nunca antes había explorado el equipo de Gates.

Ahora la producción se centra en Jess Valenzuela y Billie Pearce, quienes están a la búsqueda de tres cajas misteriosas. Estos artefactos contienen pistas que deben resolverse para encontrar el tesoro escondido del que el padre de la protagonista le había hablado años antes. Ella cree que si puede resolver el rompecabezas, entonces podrá aprender más sobre su familia y su pasado, sin mencionar unas reliquias de oro.

La joven exploradora está en posesión de un extraño cubo con múltiples círculos giratorios en su superficie, adornado con símbolos que incluyen un sistema numérico maya que cuenta hasta trece. La serie se inspirará en la guerra entre México y Estados Unidos, aunque se muestra una pintura que representa a los conquistadores españoles cargando sus barcos en lo que parece ser un templo maya. La franquicia National Treasure ya ha abordado la historia y la tradición de América del Sur en la segunda película.

Dos años llevó realizar este show. (Disney+)

¿Quién es la nueva protagonista?

Según The Hollywood Reporter, la serie volverá a imaginar el concepto de las películas a través de la lente del nuevo personaje principal. Jess Morales es un DREAMer de 20 años, quien es beneficiaria de la protección de inmigrantes indocumentados a través de la política DACA de los Estados Unidos. El trasfondo cultural único de la joven le dará una visión diferente de lo que hace, ya que mostrará las diferencias de lo que es valioso en una cultura y en otra.

La encargada de darle vida a este personaje es la actriz Lisette Olivera (también conocida como Lisette Alexis) hija de padres de mexicanos. El nombre de esta joven es relativamente desconocido aunque este será su sexto proyecto y su primer protagónico. Anteriormente Olivera ha aparecido en la serie web Total Eclipse, en la que participó junto a Mackenzie Ziegler. Además también formó parte de la película de terror We Need to Do Something (Sean King O’Grady).

El actor Justin Bartha regresa a la franquicia. (Disney+)

¿Regresará Nicolas Cage?

Cage llevó el rol principal en las dos películas de La leyenda del tesoro perdido, sin embargo ahora el actor, quien recientemente interpretó a sí mismo en la película de comedia de acción The Unbearable Weight of Massive Talent no regresará, al menos en la primera temporada de la serie. Hasta el momento no se ha confirmado que el actor pueda tener algún cameo o una breve participación por lo que los fanáticos del actor pueden olvidarse de la posibilidad de verlo en las próximas aventuras. Sin embargo han surgido diversos rumores que aseguran que Nicolas aparecerá en la segunda temporada a pesar de que no se ha dado luz verde a nuevos episodios.

Sin Cage como protagonista, la franquicia presenta a Jess Morales, una joven de 22 años que se embarca en un viaje a través de Estados Unidos para conocer más acerca de sus ancestros. La única forma en que puede descifrar el acertijo de su pasado es encontrar el tesoro perdido del que su padre le habló años antes. Por suerte, sus amigos están allí para ayudar y suben a una camioneta para el viaje por carretera de su vida. Juntos parten en busca de las pistas necesarias para resolver el misterio, con suerte antes que su rica rival, Billie Pearce.

Este proyecto es creado por Cormac y Marianne Wibberley. (Disney+)

Nuevos y viejos conocidos en la nueva serie

Una de las nuevas integrantes de este show será Catherine Zeta-Jones, quien da vida a la traficante de antigüedades del mercado negro Billie Pearce. Al igual que Ian Howe en la primera película de La leyenda del tesoro perdido, al inicio ella intentará trabajar junto a Jess antes de robar sus pistas y competir contra ella para resolver el misterio primero. Por su parte el actor Justin Bartha retomará su papel como el especialista en tecnología Riley Poole. Bartha ha dicho que las cosas han cambiado desde las películas, en las que él era el joven en el plató. Harvey Keitel, quien interpretó al agente Peter Sadusky, también está de vuelta. En las películas este personaje perseguía a Gates y su equipo.

Lyndon Smith (Parenthood) es la agente del FBI Ross, quien estaba en la cima de su campo hasta que un error puso fin a su carrera. Ella ayudará a Jess a localizar el tesoro. Zuri Reed (Flatbush) es la mejor amiga de Jess, Tasha. Una personalidad de las redes sociales, Tasha usa su plataforma para luchar contra la corrupción y las grandes corporaciones. Jordan Rodrigues (Light as a Feather) es Ethan, otro amigo cercano de la protagonista. Antonio Cipriano (Jagged Little Pill) será Oren, quien está enamorado de Tasha y posee un vasto conocimiento de todo, desde teorías de conspiración hasta zapatillas. Jake Austin Walker (Stargirl) es Liam, un músico en apuros, descendiente de una larga línea de cazadores de tesoros.

Ya se puede disfrutar La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia de Disney+.

Seguir leyendo: