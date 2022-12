“My Hero Academia”: Netflix hará una adaptación con actores de carne y hueso

Izuku Midoriya y All Might visitarán una escuela de héroes en Estados Unidos, pero no saben que hay villanos que ya están esperándolos.

Netflix distribuirá y producirá la película live-action de My Hero Academia junto con Legendary Entertainment y el director y productor ejecutivo Shinsuke Sato (Alice in Borderland, Death Note: El nuevo mundo); film que marcará el debut del cineasta, guionista y diseñador de videojuegos japonés en un proyecto en inglés. La reconocida productora de Dune y Godzilla vs. Kong, Mary Parent, en compañía de Alex Garcia de Legendary Entertainment estarán detrás del proyecto. Además, según Deadline, Joby Harold, conocido por su trabajo en Obi-Wan Kenobi será quien escriba el guion.

Por el momento, no hay más información sobre el proyecto ya que aún se encuentra en desarrollo. Por tanto, se desconoce al resto de encargados, así como también la trama del proyecto. Sin embargo, al salir a la luz esta información los fans esperan no decepcione, como si lo ha hecho Cowboy Bebop y Death Note.

"My Hero Academia" es una serie de manga escrita e ilustrada por Kōhei Horikoshi. (Toho)

My Hero Academia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado dones, surgiendo así héroes y villanos. Entre el 20% de personas sin dones, se encuentra Izuku Midoriya, cuyo mayor deseo es poder estudiar en una escuela de héroes conocida como U.A., y allí pretende convertirse en uno de ellos como su ídolo All Might.

Un día, tras conocer personalmente a Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver su gran determinación. Así que Izuku accede y empieza a estudiar en la U.A, donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y se enfrenta a auténticos villanos.

"My Hero Academia" es un popular anime japonés que sigue a Izuku Midoriya, un joven cuyo mayor deseo es poder estudiar en una escuela de héroes conocida como U.A., con el fin de convertirse en un superhéroe. (Toho)

A diferencia de lo sucedido con Cowboy Bebop y Death Note, My Hero Academia podría convertirse en un victorioso live action en caso de ser bien ejecutado. Esto, debido a que Legendary Pictures cuenta con excelente reputación, quien ha estado detrás de Jurassic World, Dune o Detective Pikachu; entre otras. Además, el anime es uno de los mangas de mayor éxito internacional del momento que mezcla la fascinación por los superhéroes occidentalizados, con personajes y combates centrados en la cultura asiática.

"My Hero Academia" tendrá un live action a través de Netflix.

My Hero Academia live action tampoco tiene fecha de lanzamiento ni en cines ni en la plataforma. Solo queda esperar a 2024 sobre esta nueva historia de Deku. Mientras, el anime se encuentra disponible en Crunchyroll.

