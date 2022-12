Superman y Wonder Woman ya no aparecerían en “The Flash”: conoce los detalles

La eliminación de los cameos de Henry Cavill y Gal Gadot en "The Flash" son noticia. (Warner Bros.)

Ha sido una semana agitada para DC, empezando por la cancelación de Wonder Woman 3 y Superman 2, noticia que ha tenido a los fans conmocionados. En relación, era de conocimiento público que Henry Cavill y Gal Gadot habían grabado cameos para The Flash. Esa era la única y última esperanza para volver a verlos en sus respectivos personajes. Sin embargo, horas atrás, por medio de The Hollywood Reporter el mundo se enteró que las cosas siguieron cambiando, puesto que las breves apariciones de los actores en el drama fantástico ya no van, han sido eliminadas.

Henry Cavill ya no será Superman: el actor se despidió definitivamente del personaje Sin embargo, los directores de DC Studios no descartan volver a trabajar con el actor británico en un futuro no muy lejano VER NOTA

¿Es un dato seguro? Al momento no podría tomarse como verdad absoluta ya que Gunn no lo ha confirmado. Además, cabe resaltar que han habido ocasiones donde el cineasta ha desmentido artículos publicados en medios fiables como Variety. De igual manera, la insider KC Walsh afirma que el cameo de Gal Gadot sí seguiría formando parte de la película. Por tanto, es necesario esperar una comunicación oficial.

"The Flas", estrena en junio de 2023. (DC)

The Flash tiene fecha programada de estreno para el 16 de julio de 2023. Protagonizada por Ezra Miller, su historia cuenta que, mientras trabaja en su laboratorio, una noche durante una tormenta, un rayo golpea una bandeja de productos químicos que salpica al policía científico Barry Allen con su contenido. Fruto del accidente, capaz de moverse a super-velocidad, Barry se convierte en The Flash, un superhéroe que intentará proteger Central City de las amenazas.

Henry Cavill protagonizará y producirá una adaptación de “Warhammer 40,000” También conocido como “40k”, es tal vez el juego de guerra en miniatura más popular del mundo y el actor ha confesado ser un fanático VER NOTA

El drama de acción fantástico traerá de vuelta a distintos personajes de la casa, como los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton. Así que, el mundo espera el largometraje con ansias.

Ezra Miller es la estrella en "The Flash". (Warner Bros.)

En cuanto el equipo detrás de The Flash, este es conformado por Andy Muschietti, encargado de la dirección, bajo el guion de Christina Hodson, la música de Benjamin Wallfisch y la fotografía de Henry Braham.

Ben Affleck regresará al universo DC, pero no como se esperaba James Gunn, actual co-CEO de DC Studios, tanteó el posible retorno de la estrella en un proyecto que lo involucraría como director VER NOTA

Aparte de Miller, Affleck y Keaton, su reparto principal se completa con Kiersey Clemons, una de las principales mujeres de la historia, además de Sasha Calle, Maribel Verdú, Temuera Morrison, Ron Livingston, Saoirse-Monica Jackson y Paul Fairlie, entre otros.

Hay revuelo por los cameos de Superman y Wonderwoman en "The Flash". (Warner Bros.)

Todo apunta a que en 2023 el reseteo del Universo extendido de DC será significativo. De cara a 2024 solo figura el posible film de Lobo y el de Superman (uno más joven) a cargo de Gunn. Mientras The Batman, Joker y Harley Quinn parecen mantener su lugar asegurado. Sin embargo, es necesario seguir esperando, pues no se sabe si llegue algún otro cambio radical.





Seguir leyendo: