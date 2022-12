Henry Cavill protagonizará y producirá una adaptación de “Warhammer 40,000”

El actor británico protagonizará y producirá una adaptación de "Warhammer 40,000". (REUTERS/Games Workshop)

Recientemente, los fanáticos del DCEU quedaron impactados por la inesperada noticia de que Henry Cavill no va más como Superman, después de que se había dado a conocer que el británico dejaría de interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher, de Netflix. Aunque ya no formará parte de ninguno de estos universos, los proyectos para él no se detienen y pronto lo veremos como la estrella principal de una nueva serie para Prime Video: la adaptación de Warhammer 40,000.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Cavill protagonizará y será productor ejecutivo de este próximo programa para la televisión que se basa en el videojuego.

Henry Cavill dio vida a Superman en el Universo Extendido de DC. (Warner Bros.)

Según la información existente, Amazon se encuentra en conversaciones finales para adquirir los derechos del juego. Por el momento, el proyecto no cuenta con escritores ni otros cargos relevantes pero, lo que sí está confirmado es que Vertigo Entertainment está asociado como productor ejecutivo junto con el protagonista de El hombre de acero.

Sobre el videojuego Warhammer 40,000

Conocido coloquialmente también como Warhammer 40k o 40k, es un juego de miniaturas de estrategia lanzado por Games Workshop en 1987, ambientado en un futuro distópico, donde se mezclan elementos de sci-fi con la fantasía de héroes. Los hechos transcurren en un universo apocalíptico neogótico ficticio durante el milenio 41, una época donde los humanos dominan la galaxia y se enfrentan a razas alienígenas u otros humanos traidores que fueron corrompidos por el caos.

Henry Cavill protagonizó "The Witcher" en el rol de Geralt de Rivia. (Netflix)

40k es tal vez el juego de guerra en miniatura más popular del mundo. Incluso, Cavill es un gran fanático de este y en varias ocasiones ha reconocido su afición como jugador. Por lo tanto, se cree es un proyecto que lo emociona, ya que llevará uno de sus universos favoritos a la pantalla chica.

Al estar aún en sus primeras fases de desarrollo, la serie aún no cuenta con fecha de estreno aproximada. En cuanto al actor, se conoce que su próximo proyecto será Argylle, película que protagoniza junto a Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, Dua Lipa y John Cena, entre otros. Se estrenará en 2023.

Henry Cavill anunció hace unos días que no volverá a interpretar a Superman. (EFE)

Otras producciones de Henry Cavill que puedes ver mientras tanto en streaming son Enola Holmes y The Witcher en Netflix; y sus participaciones dentro del DCEU a través de HBO Max.

