“The Witcher” tendrá temporada 4 y Henry Cavill será reemplazado por Liam Hemsworth

Henry Cavill dio vida a Geralt de Rivia en la adaptación televisiva de las novelas de Andrzej Sapkowski. (Netflix)

Buenas y extrañas noticias para el público de The Witcher. Este sábado, se reportó que la serie fantástica de Netflix se extenderá hasta una cuarta temporada, pero Henry Cavill será reemplazado por Liam Hemsworth a partir de esta misma. El rodaje de la tercera entrega se llevó a cabo este año con el actor de Superman de vuelta en el rol principal como Geralt de Rivia, el personaje que protagoniza la saga literaria de Andrzej Sapkowski.

El anuncio fue hecho oficialmente por el gigante de la “N” a través de un comunicado en el sitio web TUDUM y sus canales oficiales en redes sociales. Se confirmó que la estrella australiana sería el nuevo intérprete del cazador de monstruos que previamente fue interpretado por Cavill desde 2019. Este último se quedará solo hasta la tercera entrega.

Liam Hemsworth, conocido por su rol en "Los juegos del hambre", será el nuevo Geralt de Rivia en la serie "The Witcher". (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4″, indicó la estrella británica en un comunicado. “En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.

Y finalizó deseándole todo lo mejor a su sucesor: “Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”. Al respecto, Hemsworth se mostró emocionado por embarcarse en esta nueva aventura que disfrutará como actor y fanático de The Witcher.

Cavill mantendrá el papel hasta la tercera temporada. (Netflix)

“Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”.

Esta no será la primera vez que Liam Hemsworth participe en una producción basada en una serie de libros, ya que, antes formó parte el elenco de Los juegos del hambre, la versión cinematográfica de la exitosa creación literaria de Suzanne Collins. La estrella dio vida a Gale, uno de los intereses amorosos de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Freya Allan y Anya Chalotra también integran el elenco principal de "The Witcher". (Netflix)

Lo que le espera a The Witcher en la continuación

La segunda temporada de The Witcher se lanzó a finales del año pasado y nos mostró finalmente la esperada reunión de Geralt, Ciri y Yennefer, interpretados respectivamente por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra. Mientras que la primera parte nos mostró el viaje de los tres a través de una narración en diferentes tiempos y espacios, la continuación se centró en la travesía del brujo y la princesa de Cintra.

La bruja Yennefer aparece en escena como sobreviviente de una devastadora batalla y, por causalidad, también vuelve a cruzar su camino con Geralt, a quien amó con pasión en el pasado. Ambos se convertirán en una especie de protectores de Ciri, y todos juntos formarán una familia fuera de lo común en la huida por poner a salvo a la joven de la Cacería Salvaje, conocidos también como los Espectros de Mörhogg.

Antes estrenarse la tercera entrega de The Witcher en 2023, podremos ver el spin-off The Witcher: Blood Origin el próximo 25 de diciembre.

