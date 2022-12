Todos los detalles sobre la biopic de Whitney Houston

La vida de una de las cantantes más populares de Estados Unidos será relatada en esta biopic. (Sony Pictures)

La actriz británica Naomi Ackie (The End of the F***ing World y Star Wars: The Rise of Skywalker) es la encargada de darle vida a Whitney Houston en su biopic llamada Quiero bailar con alguien (I Wanna Dance with Somebody), título que remite a uno de sus hits más recordados y escuchados. El film tiene previsto su estreno para el 21 de diciembre en Estados Unidos y aun se aguarda la fecha de lanzamiento para América Latina.

I Wanna Dance with Somebody cuenta con la dirección de Kasi Lemmons (Harriet) y el guion estuvo a cargo de Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody). Además de Ackie, cuenta con la presencia en el reparto de Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams y Clarke Peters, en los roles centrales.

La actriz Naomi Ackie da vida a Whitney Houston en esta biopic. (Sony Pictures)

“La película es una poderosa y triunfante celebración de la incomparable Whitney Houston. Es un retrato sin restricciones de la mujer compleja y multifacética detrás de La Voz. Desde la niña del coro de Nueva Jersey hasta uno de los artistas discográficos más vendidos y premiados de todos los tiempos”, así resume la sinopsis de este film que pronto verá la luz. Se verán también aspectos desconocidos de la vida de la estrella musical que murió por ahogamiento en una bañera hace 10 años.

“La parte más difícil de interpretar a Whitney Houston es interpretar a Whitney Houston. Nuestro objetivo ha sido que celebremos a Whitney por lo que fue: cantante, productora, actriz, ícono de la moda y persona. La película ha sido una carta de amor a Whitney”, detalla Naomi Ackie sobre su rol y la responsabilidad de dar vida a un ícono de la música.

El afiche de promoción de la pelícual que recorrerá la vida de Whitney Houston (Sony Pictures)

En el cine, Houston incursionó junto a Kevin Costner en El Guardaespaldas, que a pesar de que fue criticada por su labor, se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia de la pantalla grande. Sumado a esto la canción “I Will Always Love You”, que interpretó ella misma y ya es un clásico de su gran catálogo, fue uno de los singles más vendidos de la historia.

Whitney Houston fue la artista femenina más premiada de todos los tiempos y marcó la carrera de muchas mujeres que vinieron después de ella. Nacida en Nueva Jersey, Whitney comenzó cantando en una iglesia gospel a los 12 años, donde su madre también participaba. Fue ella quien, con dureza, la inició en el mundo de la música porque le veía un gran talento por explotar. En 1983, obtuvo su primer contrato y, con solo los 20 años, logró colocar tres de sus temas en el puesto número 1. Para el año 1991, se le otorgó el honor de cantar el himno de Estados Unidos en el popular Super Bowl.

La escena que recrea el momento cuando cantó en el Himno de Estados Unidos en Super Bowl

El film I Wanna Dance with Somebody recorrerá las luces y sombras de esta cantante norteamericana que estuvo marcada no solo por grandes éxitos, sino por su adicción y las relaciones amorosas conflictivas. El vínculo con su única hija, Bobbi Kristina Brown (fruto de su relación con Bobby Brown), es otro de los temas que se abordará en la película. Bobbi tuvo otro final trágico, ya que falleció casi de manera similar a su madre unos años después.

