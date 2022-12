Primer tráiler de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la quinta entrega con Harrison Ford

La quinta entrega de la saga trae de vuelta a Harrison Ford en su icónico papel como Indiana Jones. (Disney)

Indiana Jones y el llamado del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny) ha revelado su primer tráiler durante el primer día de la CCXP en Sao Paulo, Brasil. Harrison Ford está de regreso en el rol principal y lo acompañan otras estrellas como Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies, Tomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Toby Jones y Antonio Banderas. El director James Mangold trae de vuelta a un ícono del cine en esta ambiciosa película que se integra a la franquicia.

Por lo que se observa en el avance, ha pasado un buen tiempo desde que Indy se sumergió en peligrosas aventuras como explorador. En la actualidad, se dedica a compartir sus conocimientos como un profesor universitario, pero la vida se le ha hecho cada vez más monótona y extraña los días de acción por lugares lejanos y desconocidos.

"Indiana Jones y el llamado del destino" se lanzará en cines en junio del próximo año. (Disney)

El clip también mostró por primera vez cómo se ve Ford rejuvenecido digitalmente para algunas escenas de los flashbacks. Esta técnica ha sido aplicada antes por Lucasfilm –compañía a cargo de la saga– en la película Star Wars: Rogue One, donde Carrie Fisher volvió a interpretar a la joven princesa Leia, y en la serie The Mandalorian, la cual contó el cameo de Luke Skywalker (Mark Hamill) después de los eventos de la trilogía clásica.

Aunque el actor estadounidense nunca fue integrado a este tipo de experiencia durante su faceta como Han Solo para Star Wars, el film Indiana Jones y el llamado del destino le permitió verse nuevamente como el Indy de antaño. Es así que revivirá su pasado y mirará hacia el futuro en compañía de nuevos aliados, mientras escapa de amenazas que encontrará en su camino.

Phoebe Waller-Bridge dará vida a Helena y coprotagonizará el film con Harrison Ford en su regreso como Indiana Jones. (Disney)

La próxima secuela es una de las producciones más esperadas del año 2023 y, no es sorpresa desde que la reconocida estrella Harrison Ford marca su regreso al protagónico luego más de una década. La última vez que lo vimos emprender este desafío como el aventurero fue en 2008 con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que protagonizó junto a Shia LaBeouf y Cate Blanchett.

Desde ese entonces, el proyecto de la quinta entrega se encuentra en desarrollo en las oficinas de Lucasfilm (adquirida más tarde por Disney). Por ahora, los detalles sobre la historia se mantienen en secreto, pero las especulaciones apuntaban a que se introducirían por primera vez los viajes en el tiempo. Unas fotos filtradas en el set que mostraban armas de los gladiadores romanos en perfecto estado, sin embargo, nada de esto ha sido confirmado.

Mads Mikkelsen como el doctor Jürgen Voller en la película. (Disney)

Indiana Jones bajo la mirada de James Mangold

Además de Ford, el elenco se compone de las actuaciones de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson. James Mangold no solamente reemplaza a Steven Spielberg en su rol como director, sino que también se encargó de escribir el guion en un conjunto con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel son productores.

Póster oficial del estreno de "Indiana Jones y el llamado del destino". (Disney)

El estreno de la quinta entrega está fijado para el 30 de junio de 2023 en Estados Unidos.

