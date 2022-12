“The Last of Us”: mira el tráiler oficial de la serie de HBO basada en el videojuego

Este sábado, el tráiler oficial de The Last of Us se dio a conocer durante el panel de la CCXP en Sao Paulo, Brasil. Creada por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann (director del videojuego), la serie de HBO sigue a Joel Miller y Ellie en su aventura pos apocalíptica por Estados Unidos que se convertirá en un viaje inolvidable. Los personajes principales serán interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Las nuevas escenas muestran un poco más de esta esperada adaptación que se encuentra entre las producciones más esperadas de 2023. Originalmente, el primer juego inicia con el brote de una pandemia mortal que convierte a las personas en caníbales por el virus Cordyceps. Este termina por ingresar a su sistema nervioso y destrozarles el cerebro para convertirlos en atemorizantes criaturas en su fase final. En este evento traumático, Joel perdió a su hija, Sara, durante su escape.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan el drama ambientado en un contexto pos apocalíptico. (HBO)

Años más tarde, él se verá involucrado en una peligrosa misión junto a Tess, su colega y también otra mercenaria. Ambos tendrán que transportar a una adolescente llamada Ellie a lo largo de EE.UU. a pedido de las Luciérnagas, un grupo rebelde enfrentado a los militares que nació con la idea de salvar al mundo. En principio, al hombre no le interesará más que la paga por llevar a la joven, pero, esta travesía los unirá como si fuesen padre e hija.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco lo conforman Murray Bartlett como Frank, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Anna Torv como Tess, Merle Dandridge como Marlene, Gabriel Luna como Tommy (hermano de Joel), Nick Offerman como Bill, Nico Parker como Sarah y Storm Reid como Riley.

El primer tráiler de la adaptación televisiva revela cómo lucen los infectados en este universo. (HBO)

Según el reciente adelanto, Ashley Johnson y Troy Baker -intérpretes de Joel y Ellie en las dos entregas del videojuego- aparecerán dando vida a otros personajes. Sin duda, la inclusión de ambos actores es un guiño especial para los fanáticos que disfrutaron de su trabajo en la franquicia de PlayStation. Otro detalle reconocido fue el uso de la canción “Take on Me”, un tema que cantó Ellie en The Last of Us Part II.

Un videojuego que cambió la industria

The Last of Us se lanzó para PlayStation 3 en 2013 y se consolidó como uno de los mejores títulos del siglo 21. Además de tener una narrativa bien construida, el encanto de la aventura recayó en la increíble jugabilidad. Los movimientos suaves, los gráficos que reflejaron el concepto artístico, la interacción entre los personajes y muchos más detalles convirtieron a este videojuego en un clásico de esta era.

"The Last of Us" mantendrá la esencia de la historia original. (HBO)

En 2020, siete años después, se publicó la segunda parte que transcurre un tiempo después del primero. En este, Ellie tiene 19 años y ha pasado los últimos cuatro años viviendo junto a Joel en el pueblo Jackson (su última parada), sin embargo, la distancia creció entre ellos dos cuando algunas revelaciones salieron a la luz. La crítica aplaudió su complejidad y crudeza para seguir adelante con una continuación de sabor amargo.

El primer episodio de The Last of Us se emitirá en HBO y llegará a la plataforma HBO Max el 15 enero del próximo año.

